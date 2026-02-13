اليابان | احتضان التنين: لماذا لا يزال بروس لي أيقونة خالدة في اليابان؟

في أوائل سبعينيات القرن الماضي، اجتاح بروس لي العالم كإعصارٍ سينمائي، بمهاراته الاستثنائية في الفنون القتالية وحضوره الكاسح على الشاشة الكبيرة. وفي اليابان على وجه الخصوص، لم تقتصر الدهشة على مشاهد الحركة الخاطفة والقوة الجسدية المذهلة، بل امتدت إلى العمق الروحي والفكري الذي حملته أفلامه، والذي وجد صدىً واضحًا في الفلسفات اليابانية القائمة على الانضباط والتوازن والسعي إلى الكمال الذاتي. في هذا المقال، يستعرض باحث ومعجب قديم ببروس لي أسباب جاذبيته المستمرة، ويكشف كيف تحوّل من نجم أكشن عابر إلى أيقونة ثقافية راسخة في الوجدان الياباني.

قوة جديدة

التقيت ببروس لي لأول مرة عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي. كان ذلك عام 1974، وأخذني والدي إلى السينما لمشاهدة فيلم «الزعيم الكبير» (The Big Boss). انبهرت وأنا أرى لي يهزم عدوًا تلو الآخر، مستخدمًا قبضتيه وركلاته السريعة والأنيقة فقط. قدم نوعًا جديدًا تمامًا من الأبطال، لا يحتاج إلى مسدس أو قناع. كانت قوته شيئًا لم أره من قبل، وأذهلتني تمامًا.

شارك جمهور السينما هذا الحماس. تشكلت طوابير طويلة خارج المسرح، بينما كانت الممرات الداخلية تعج بالناس يقلدون لكمات لي وركلاته وصيحاته العالية كأنهم تحولهم إلى أساتذة فنون قتالية.

كانت خطوات قدم لي على الشاشة مذهلة للمشاهدة، تجمع بين جمال الباليه وقوة الفنون القتالية. كانت سرعة ودقة استخدامه للننشاكو مذهلة بنفس القدر لدى الجمهور الياباني، مما أثار طفرة هائلة في هذا السلاح القتالي.

نحيفًا ومنحوتًا، تميز لي عن نجوم الحركة الهوليووديين الأقوياء في ذلك الوقت. تساءل المشاهدون اليابانيون عن الأجسام العضلية الضخمة لأمثال تشارلز برونسون وكيرك دوغلاس وتشارلتون هيستون. لكن جسد لي المنحوت أعاد كتابة القواعد بعرض قوة الجسم الآسيوي. كانت عضلاته بطاقته التعريفية كفنان قتالي، وبقوته ومهارته القتالية، قضى بسرعة على أقوى الأعداء الغربيين. كان ثوريًا بحق، وأيقظ ظهوره في المعجبين اليابانيين ثقة جديدة بالنفس.

ازداد شغف اليابانيين بلي حدة بسبب أن أبرز أفلامه لم تُعرض في اليابان إلا بعد وفاته في 1973، مما حرمهم من متعة معرفته في ذروته على الشاشة الكبيرة.

ذكريات تتلاشى

عام 2025 شهد الذكرى الخامسة والثمانين لميلاد لي، وأُقيمت العديد من الفعاليات لإحياء ذكراه. على سبيل المثال، تعاون متحف تراث هونغ كونغ ومؤسسة بروس لي الأمريكية في معرض بعنوان «رجل خارج المألوف: بروس لي» جذب معجبين من كل الأنواع. كما تضمنت أفلام الحركة الهونغ كونغية «غروب المحاربين: داخل الأسوار» و«المؤدي المثير» تكريمًا للي من خلال مشاهد تضمنت ملصقات له. ورغم أن هذا يُظهر تأثيره المستمر، فلا يمكن إنكار أن إرثه في هونغ كونغ – حيث صعد إلى الشهرة – يتلاشى تدريجيًا.

اختفى المنزل الذي عاش فيه لي مع عائلته قبل وفاته (عش الرافعة)، بعد أن تحول في مرحلة ما إلى فندق حب ثم هُدم عام 2019. أغلق مطعم الفلفل الأحمر الذي ظهر في «لعبة الموت» أبوابه نهاية 2020 بسبب جائحة كورونا. وفي يوليو/ تموز 2025، اضطرت منظمة المعجبين «نادي بروس لي» إلى إغلاق أرشيفها لفترة غير محددة بسبب تكاليف التشغيل. وربما الأكثر دلالة هو تمثال لي في «جادة النجوم» في هونغ كونغ. المطل على ميناء فيكتوريا، يزوره اليوم في الغالب السياح اليابانيون وغيرهم من الزوار الأجانب.

الوضع أكثر قلقًا خارج هونغ كونغ. لم يعد هناك دور سينما تقريبًا في أوروبا أو الولايات المتحدة أو أجزاء كثيرة من آسيا تعرض أفلامه بانتظام، مما يحرم عشاق السينما من تجربة مشاهدته على الشاشة الكبيرة. اليابان واحدة من الاستثناءات القليلة. لا تزال هناك دور سينما تعرض أفلامه كل عام حول ذكرى ميلاده، وصناعة النشر تصدر باستمرار كتبًا ومجلات مخصصة له. يبرز العدد الهائل وتنوع الإصدارات الخاصة والمجلات الجامعة عن لي في اليابان، ويُقال إن المعجبين في البلاد جمعوا أكبر عدد من مقتنيات لي الشخصية في العالم.

معرفة بالفنون القتالية اليابانية

ما الذي يقف وراء هوس اليابان بلي إذن؟ النظر إلى علاقة الممثل بالبلاد يساعد في إلقاء الضوء على الظاهرة.

لخص لي فلسفته في المقولة الشهيرة «كن ماءً يا صديقي». بينما جذور الفكرة كونفوشيوسية – حيث تُشكل الماء نفسها حسب الوعاء الذي تُصب فيه كاستعارة لقدرة الإنسان على التكيف مع الظروف – فإن معنى لي متجذر في السيولة التي دعا إليها المبارز الياباني الأسطوري مياموتو موساشي في كتابه «كتاب الحلقات الخمس». كلمات لي تعكس تفسيرًا أكثر إيجابية ونشاطًا، تدعو الناس إلى عدم الاستسلام لمحيطهم، بل التغير والتحول حسب الحاجة للتغلب عليه.

من المثير للاهتمام أن مقولة لي حظيت باهتمام جديد خلال حركة الديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019. تعلم المنظمون من حركة المظلات عام 2014 أن التجمعات الكبيرة يمكن أن تُحاصر بسهولة من السلطات، فدعوا الناشطين إلى «أن يكونوا ماءً» باتباع نهج أكثر سيولة. ورغم أنها لم تُستلهم مباشرة من مقولة لي، سارعت وسائل الإعلام الدولية إلى رسم أوجه التشابه.

طور لي اهتمامًا عميقًا بالفلسفة أثناء دراسته في جامعة واشنطن، وقرأ كل أنواع كتب الفنون القتالية وهو يصيغ أسلوبه الخاص في القتال. خلال هذه الفترة تعرف على «كتاب الحلقات الخمس»، الذي بقي جزءًا من مكتبته الشخصية. كما درس الجودو وكان لديه تقارب مع دراما الساموراي مثل أفلام كوروساوا أكيرا مثل «سانجورو».

من مقولات لي الشهيرة الأخرى «فن القتال بدون قتال» من مشهد القارب الأيقوني في تحفته «ادخل التنين». ينطق لي بالعبارة لفنان قتالي متعجرف يحاول استفزازه قبل أن يغريه إلى قارب صغير ثم يدفعه بعيدًا، متجنبًا الصدام. الفكرة تتردد مع تعاليم الاستراتيجي العسكري الصيني القديم سون تزو، لكن الحادثة تشبه بشكل مذهل أسطورة يابانية عن سيد السيف تسوكاهارا بوكودن. في القصة، يُتحدى تسوكاهارا لمبارزة أثناء وجوده على عبارة نهرية. عند شريط رملي، يسمح لخصمه بالنزول من القارب ثم يدفع العبارة بعيدًا بعصا، تاركًا خصمه عالقًا ومنهيًا النزال دون سحب سيفه.

لا يُعرف إن كان لي يعرف هذه القصة، لكن المشهد لاقى صدى كبيرًا لدى الجمهور الياباني الذي كان سيتعرف على التشابه. بطرق أخرى أيضًا، يعبر «ادخل التنين» عن مزيج لي الفلسفي المميز بين الفكر الصيني وروح البوشيدو اليابانية، وهذا بقدر مهارته القتالية هو ما أثر في المشاهدين في اليابان.

هذا لا يعني بأي حال أن لي كان معجبًا باليابان. في الواقع، فيلمه الثاني الرئيسي «قبضة الغضب» يدور أحداثه خلال الاحتلال الياباني لشنغهاي ويحمل مشاعر معادية لليابان ومؤيدة للصين بشكل صريح. في الفيلم، يواجه لي الظالمين اليابانيين الذين يهاجمون مدرسته القتالية ويسممون معلمه. في مشهد أيقوني، يقترب شخصية لي من حديقة لكن حارسًا يوقفه مشيرًا إلى لافتة تقول «ممنوع دخول الصينيين أو الكلاب». عندما يسخر منه مجموعة يابانية عابرة، يطلق غضبه عليهم ثم يكسر اللافتة بركلة قوية.

رغم تصويره السلبي لليابانيين، حقق «قبضة الغضب» نجاحًا هائلًا في اليابان. أذهل المعجبون أداء لي المؤثر ومهاراته القتالية المذهلة. وحتى اليوم، يبقى العمل شاهدًا على جاذبية لي الواسعة لدى الجمهور.

جاذبية الغريب

عومل لي كغريب أينما ذهب. حتى مع صعوده إلى الشهرة العالمية خلال السنوات الثلاث التي قضاها في هونغ كونغ، لم يحتضنه سكان المدينة بالكامل كواحد منهم، بل رأوه أكثر أمريكية من صينية. تجاهلته استطلاعات الرأي الشعبية في المجلات، وكان الجائزة السينمائية الرئيسية الوحيدة له جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الخيول الذهبية في تايوان. وفي الولايات المتحدة أيضًا، واجه تمييزًا بسبب أصله الآسيوي. وحتى في أوساط الفنون القتالية التقليدية، انتقده الكثيرون بشدة لتعليمه الكونغ فو لغير الصينيين.

في الوقت نفسه، تجاوز لي أي هوية ثقافية واحدة. تحدث الكانتونية والإنكليزية بطلاقة، وأعطت أصوله المختلطة (آسيوية وأوروبية) ملامحه هدوءًا تأمليًا على الشاشة يتناقض مع شدة فنونه القتالية. ورغم أنه لم يجد مكانًا يمكنه أن يدعوه وطنًا حقًا، فإن هذا الغياب لهوية وطنية واضحة هو ما أضفى على أفلامه فنية تتجاوز الحدود والأعراق.

تزامن صعود لي مع وصول اليابان إلى ذروة «المعجزة الاقتصادية» ما بعد الحرب. ورغم إعادة انخراط البلاد في المجتمع الدولي، ظل الكثير من اليابانيين يشعرون بالدونية تجاه الغرب، وكان لي بطرق عديدة رمزًا لشخص تغلب على هذا الصراع الداخلي. كنجم صيني-أمريكي يتمتع بجاذبية عالمية، كانت أفكاره وفلسفته تتردد بعمق مع النفسية اليابانية. هذا الازدواج هو جوهر جاذبية لي وسبب بقائه شخصية محبوبة في اليابان حتى اليوم.

الجدول الزمني لحياة بروس لي

1940 ولد في سان فرانسيسكو بينما كان والده يعمل في مشروع مسرحي في الولايات المتحدة

1941 عودة العائلة إلى هونغ كونغ

1948 ظهوره الأول كممثل طفل

1955 بدأ تدريبه على وينغ تشون (بعض المصادر تقول 1953)

1959 عودته إلى سان فرانسيسكو للمطالبة بالجنسية الأمريكية

1961 التحاقه بجامعة واشنطن (ترك الدراسة لاحقًا)

1962 فتح أول مدرسة فنون قتالية له في سياتل

1967 فتح مدرسة في لوس أنجلوس؛ تقديم جيت كون دو

1970 إغلاق مدارسه في سياتل وأوكلاند ولوس أنجلوس

1971 العودة إلى هونغ كونغ؛ إصدار فيلمه الرئيسي الأول «الزعيم الكبير» عالميًا

1972 إصدار «قبضة الغضب» و«طريق التنين»

1973 توفي في 20 يوليو؛ إصدار «ادخل التنين»

1974 إصدار أفلامه بسرعة في اليابان، مما أثار طفرة

1978 إكمال وإصدار فيلمه الأخير «لعبة الموت» عالميًا، مما أثار طفرة ثانية في اليابان

1993 الفيلم السيرة الذاتية «تنين: قصة بروس لي» يصبح نجاحًا عالميًا، مما يثير طفرة ثالثة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من الكاتب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: تمثال برونزي لبروس لي في شارع النجوم في هونغ كونغ. © رويترز/تايرون سيو)