اليابان | موغيتشا.. الشاي الياباني المنعش الخالي من الكافيين

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لا يقتصر موغيتشا، أو شاي الشعير الياباني، على كونه مشروبًا منعشًا يروي العطش في أيام الصيف الحارة؛ فهو أيضًا مشروب شائع في اليابان وخيار صحي خالٍ من الكافيين يمكن للجميع الاستمتاع به.
مشروب الشعير
يُعد موغيشا مشروبًا يابانيًا تقليديًا يُصنع من الشعير المحمّص، ويتميز بنكهته المحمصة التي تميل إلى الجوز. ويُعرف باللغة الإنجليزية أحيانًا باسم ”شاي الشعير“ (Barley Tea).
ورغم أنه يمكن تناوله ساخنًا، فإنه يرتبط في اليابان بشكل خاص بفصل الصيف، حيث يُقدَّم باردًا ليمنح شعورًا بالانتعاش في أيام الحر الشديد. وفي الوقت الحاضر، يُحضَّر عادةً باستخدام أكياس الشاي، سواء بنقعها في الماء المغلي أو بتحضيرها بالماء البارد، كما يتوافر أيضًا في الأسواق على هيئة مشروب جاهز.
ويتميز موغيشا بخلوه من الكافيين، ما يجعله مناسبًا للجميع، من الأطفال إلى كبار السن، وكذلك للنساء الحوامل. كما يحتوي على معادن تساعد على تعويض ما يفقده الجسم من سوائل في الطقس الحار، ويكاد يكون خاليًا من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا صحيًا ومنعشًا خلال فصل الصيف.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)
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