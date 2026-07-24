اليابان | لماذا يرغب معظم اليابانيين فوق سن الستين في مواصلة العمل؟

مجتمع 24/07/2026

أظهر استطلاع أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني أن اليابانيين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر كانوا أكثر قلقًا بشأن نفقات المعيشة مقارنةً بنظرائهم في الولايات المتحدة وألمانيا** والسويد، في مؤشر يعكس تزايد المخاوف من تكاليف الحياة بين كبار السن في اليابان.

صعوبات نفقات المعيشة

أصدر مكتب مجلس الوزراء في 12 يونيو/ حزيران استطلاعه الشامل لعام 2025 حول التدابير المتعلقة بمجتمع المسنين، والذي يقارن حياة ومواقف كبار السن في اليابان مع دول أخرى. ركز الاستطلاع على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق في اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والسويد.

عند سؤالهم عن رغبتهم في العمل مستقبلًا، أجاب 46.1% من الأشخاص في اليابان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق بأنهم يريدون الاستمرار في وظيفة توفر دخلًا، وهي أعلى نسبة بين الدول الأربع المشمولة بالاستطلاع. في الدول الأربع، حدد حوالي 60%–70% من المستجيبين المعاشات العامة كمصدر رئيسي لدخلهم. ومع ذلك، سجلت اليابان أعلى نسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأجور من العمل، بنسبة 27.3%، متفوقة على ألمانيا التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 19.3%. كما سجلت اليابان، بين الدول الأربع، أدنى نسبة للمستجيبين الذين قالوا إنهم لا يواجهون صعوبات في نفقات معيشتهم اليومية، بنسبة 26.2%. تشير النتائج إلى أن العديد من كبار السن في اليابان يرغبون في الاستمرار في العمل لأنهم يشعرون أن المعاشات العامة وحدها غير كافية.

الحاجة إلى مزيد من المدخرات

تناول سؤال آخر في الاستطلاع مدى شعور المشاركين بأن مدخراتهم وأصولهم الحالية كافية لمرحلة التقاعد؛ إذ أعرب ما يقرب من 60% من المشاركين في اليابان عن قلقهم، واصفين مدخراتهم بأنها غير كافية ”إلى حد ما“ أو ”تماماً“. ومن السمات الأخرى التي ميزت المشاركين من اليابان أن 1% فقط منهم أفادوا بأن نظام الضمان الاجتماعي يوفر لهم تغطية كافية، وهي النسبة الأقل بين الدول الأربع التي شملها الاستطلاع.

عند سؤالهم عما فعلوه قبل بلوغ سن الخمسين استعداداً للتقاعد، أشار المشاركون في الدول الثلاث الأخرى إلى مجموعة متنوعة من التدابير، مثل خطط التقاعد الخاصة، وصناديق الاستثمار المشترك، والاستثمارات العقارية. وفي المقابل، كانت احتمالية أن يذكر المشاركون اليابانيون أي خيارات أخرى بخلاف المدخرات المصرفية أقل نسبياً؛ وقد يشير هذا إلى أن القلق الاقتصادي الذي ينتاب الكثير من اليابانيين بشأن التقاعد يرتبط - جزئياً - بنهج التخطيط للتقاعد الذي يفرط في التركيز على هذا النوع من المدخرات، بدلاً من اختيار مجموعة أكثر تنوعاً من الاستثمارات.

مصادرالبيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)