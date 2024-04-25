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وظائف إدارية شاغرة في شركة سال

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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في شركة سال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سال للخدمات اللوجستية- عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المكتب الرئيسي للشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة سال

وأبرزت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول المقاولات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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