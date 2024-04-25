وظائف شاغرة لدى شركة NOV

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أويلويل فاركو “NOV”- المتخصصة في خدمات الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة NOV

وبيّنت شركة أويلويل فاركو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مشغل الآلات الميكانيكية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية).

– مهندس إنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أويلويل فاركو، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)