- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف صحية شاغرة لدى وزارة الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي خدمات طبية طارئة”، لفئة أخصائي غير طبيب، لحمَلة شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية:
– حوادث وإسعاف.
قد يهمّك أيضاً
– طب طوارئ.
شروط وظائف وزارة الصحة
وبيّنت الوزارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
– شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
– الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل “فترة ساند”.
التقديم على الوظائف
وأوضحت وزارة الصحة، أنّ التقديم سيكون متاحًا عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة على الرابط التالي: (هنا)، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 شوال 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 شوال 1445هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)