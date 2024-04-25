وظائف شاغرة في النهدي الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول المشتريات المؤسسي (جدة).

– مدير مشروع تطبيقات سلسلة التوريد (جدة).

– مدير أول العلامة التجارية (جدة).

– أخصائي أول العلامة التجارية (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)