شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير عمليات الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول عمليات ورشة تصليح الهياكل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)