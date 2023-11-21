معلومات عن الصحفية الفلسطينية آيات خضورة.. استشهدت بعد قصف منزلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع استمرار قصف صوت الحق، والتخلص ممن ينقلون جرائم الحرب الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتقت منذ ساعات قليلة الصحفية الفلسطينية آيات خضورة بين أفراد من عائلتها بعد قصف منزلها، لتزداد حصيلة الشهداء من النساء بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص، وفق منشور شقيقتها غدير عمر خضورة، عبر «فيسبوك» نعت فيه «خضورة» ومن ارتقوا شهداء من العائلة.

معلومات عن الصحفية الفلسطينية آيات خضورة

ضمن عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي علنًا، واستهداف الصحفيين الذين لا ذنب لهم، استشهدت الصحفية الفلسطينية آيات خضورة، وفي هذه السطور نقدم لكم أبرز المعلومات عنها، بحسب صفحتها الرسمية على«فيسبوك»:

- اسمها آيات خضورة.

-تبلغ من العمر27 عامًا.

-حاصلة على درجة البكالوريوس في الإعلام الرقمي من جامعة القدس المفتوحة.

- عملت كمحررة ومسؤولة عن العلاقات العامة في أحد المعاهد التي تهتم بقضايا المجتمع.

- نجحت في إعداد تقرير يناقش مشكلة مكب النفايات.

-لديها قرابة الـ5 آلاف متابع.

-عملت في مجال الفويس أوفر.

-حصلت على شهادة تخرج من حاضنة الأعمال والتكنولوجيا BTI أثناء تدريب التعليق الصوتي في مشروع Login3.

-عملت في مجال الإعلانات لمحلات الديكور.

استشهاد الصحفية آيات خضورة

بين أفراد الأسرة من الجدة والأخوات بينما كانوا يختبئون من صوت الصقف، نال بيت الصحفية الشابة آيات خضورة ضربًة جعلت تجمع العائلة هو الأخير، ومن بقي منهم ينعونهم بقلب حزين، مثل غدير عمر خضورة، التي إلى الآن لم تستوعب موت شقيقتها التي كانت أقرب أصدقائها وتؤمها: «اللهم أجرنا فى مصيبتنا واخلفنا خيراً منها»، قال الله تعالى:(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزى الشاكرين)، (لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى)إنّا لله وإنّا إليه راجعون».

وأضافت «خضورة» بعد ذكر الأيات السابقة: «البقاء لله - تعالى - وحده قال الله تعالى: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، استشهاد ستي الغالية أم عمر خضورة، استشهاد أخي الغالي ضلعي الثابت روحي وعمري، أيوب عمر أيوب خضورة، استشهاد نبض قلبي وتوأمي وروح قلبي آيات عمر ايوب خضورة، استشهاد اختي حبيبة قلبي والحنونة سعاد عمر ايوب خضورة، استشهاد أخوي الغالي الشقي، أدهم عمر أيوب خضورة، وادعو بسلامة الناجين من أهلي ادعولهم ربنا يشفيهم ويطمني عليهم يا رب».