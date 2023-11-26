تعرف على سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.. مات أثناء العمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

اضطرابات نظم القلب هي السبب الأول والأساسي لتوقف القلب المفاجئ، أعراض خطيرة يشعر بها المريض قد يتمكن الأطباء من معالجتها، وربما قد يسبقها القدر وخطورة الأمر وهو ما يؤدي للوفاة على الفور، إذ يعد توقف نبضات القلب عن العمل هي النتيجة الحتمية للعديد من الأمراض والنوبات القلبية، وربما بعض أنظمة الحياة الخاطئة التي تؤدي بصاحبها للموت في النهاية.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وفي خبر صادم، ومفاجئ للوسط الفني، توفي منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد أزمة قلبية تعرض لها أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، ليرحل على الفور متأثرًا بالمرض.

سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

وتوفي الفنان طارق عبدالعزيز، بعد توقف القلب بشكل مفاجئ، وهو نتيجة اضطراب في نظم القلب، ما يؤدي إلى توقف التنفس، وفقدان وعي المصاب به، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وعادةً ما يحدث توقف القلب، عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أو بسبب انسداد الشرايين، أو تغير في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.

الأعراض

الانهيار المفاجئ.

توقف النبض.

توقف التنفس.

فقدان الوعي.

الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر.

ضيق النفس.

الضعف.

سرعة النبض

الخفقان الشديد بالقلب.

حالات القلب التي يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية مفاجئة

يعد السبب الأكثر شيوعًا لتوقف القلب المفاجئ هو اضطراب النظم القلبي وهو ما يطلق عليه البُطيني، إذ تسبب إشارات القلب السريعة غير المنتظمة ارتجاف الحجرتين السفليتين للقلب بلا فائدة بدلاً من انقباضهما لضخ الدم.

أسباب توقف القلب المفاجئ

مرض الشريان التاجي.

النوبة القلبية.

تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب).

مرض صمامات القلب.