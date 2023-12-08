كيف تحمي نفسك من أمراض الرئة بالشتاء.. وإليك 5 مشروبات تقوي مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ينتشر خطر الإصابة بأمراض الرئة في فصل الشتاء، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، مما يخلق بيئة مثالية لتكاثر الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الجهاز التنفسي.

وفي التقرير نستعرض أبرز النصائح لحماية الرئة من الأمراض في الشتاء، وفقًا لما ذكره الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وأضاف أن هناك بعض النصائح التي تساعدك على حماية نفسك من أمراض الرئة في فصل الشتاء والتي تتمثل في ما يلي:

1- الحصول على لقاح الإنفلونزا.

2- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وخصوصًا بعد السعال أو العطس.

3- تجنب الأشخاص المصابين نزلات البرد.

4- حافظ على تغطية فمك وأنفك عند الخروج في الطقس البارد.

5- احرص على شرب الكثير من السوائل الدافئة.

6- تنظيف الأنف بمحلول الماء المالح .

وأشار إلى أن هناك مشروبات يجب تناولها لتقليل مخاطر الإصابة وتتمثل في ما يلي:

استنشاق شاي الأعشاب الطبيعية قبل شربها لأنها تعزز المناعة.

1- عصائر الفاكهة الطبيعية

تساعد عصائر الفاكهة الطبيعية في تعزيز المناعة، والخلاص من الإفرازات المتراكمة والبلغم، لأنها تحتوي على فيتامين سي، ومضادات البكتريا والالتهابات، مثل البرتقال والجوافة، واليوسفي.

2- تناول الشوربة

يساعد تناول الشوربة على تخفيف احتقان وتنظيف الجيوب الأنفية ، مثل شوربة دجاج مضاف إليها بعض الخضروات والأعشاب الطازجة، مع تناولها واستنشاق البخار الناتج عنها.

3- شرب شاي الأعشاب

تناول الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل مشروب طبيعي فعال يعزز المناعة، وشاي الزنجبيل مفيد للجيوب الأنفية حيث يوفر مضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم ومضادات الالتهابات ومضادات الحساسية الطبيعية، والتي تدعم صحة الرئة.

بالإضافة لبعض المشروبات الأخرى التي تحمي من أمراض الرئة مثل ما يلي:

1- ورق الجوافة.

2- البابونج.

3- ثمار الشمر.

4- جذر العرقسوس.

5- الكركم.

6- القرفة.

7 - الينسون.

8- النعناع.

أبدأ بها يومك … مشروبات صباحية تحارب الكوليسترول الضار

تنبؤات العرافة العمياء "بابا فانجا" في 2024.. أبرزها محاولة اغتيال شخصية شهيرة



4 أبراج تواجه تحديات في العمل قبل نهاية العام.. من بينهم العقرب



4 أعراض مبكرة تظهر على الجسم تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس

7 أطعمة تقضي على الكوليسترول الضار في الدم.. احرص عليها