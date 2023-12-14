سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم.. نوبة مفاجئة تخطف أرواح الشباب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفها محبوها بكلماتها القوية وكتباتها التي لا حدود لها، عبرت فيها عن نفسها تارة، وعن الحياة وما يواجهه الإنسان فيها تارة آخرى، وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاجأ متابعوها بوفاتها، إذ تُوفيت الشاعرة أميرة الأدهم، بسبب تعرضها لوعكة صحية غير متوقعة، ما أصاب أصدقائها بالصدمة.

وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شارك الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خبر وفاة الشاعرة أميرة الأدهم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نعى الشابة الراحلة، موضحًا أن موت الشباب خلال هذه الفترة، بدأ ينتشر بشكل كبير ومُلاحظ.

سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

أضاف «شعبان» في منشوره، أن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم، جاء على حين غفلة، بعدما تعرضت إلى أزمة قلبية مفاجئة، أفقدتها حياتها على الفور، وفقا لما ذكره: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ما زالت صدمة الموت المفاجئ والسكتة القلبية تغتال زهرة شباب مصر، الشاعرة الشابة أميرة الأدهم ماتت بأزمة قلبية مفاجئة يا رب ارحمها، أهمية الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول والحفاظ علي الوزن والتكيف مع ضغوطات الحياة والوقاية من جلطات القلب ودعم مبادرة من أحياها».

وتابع عميد معهد القلب السابق، بأنه يجب الاهتمام بالكشف المبكر، حينما يتعرض الشخص لبعض الأعراض المرضية في القلب، فإنه يجب على الفور الخضوع للفحوص الطبية واللجوء إلى طبيب متخصص يشخص الحالة ويصرف لها الأدوية المناسبة، لعدم التعرض للأزمات القلبية غير المتوقعة.

معلومات عن الشاعرة أميرة الأدهم

أبرز المعلومات الشاعرة أميرة الأدهم بعد وفاتها، نرصدها وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- شاعرة مصرية شابة.

- كانت تعمل قبل وفاتها طبيبة نفسية.

- تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، توفت على إثرها أمس الأربعاء.

- نشرت عديد من الدوواين المختلفة طيلة مشوارها الأدبي، كان أكثره يتحدث عن المستقبل والحياة بشكل عام من وجهة نظرها الشخصية.

- مؤلفة ديوان «تشبه الحياة»، الذي يضم 12 قصيدة نثرية، منها: «مُسكنات أحلام، تدريبُ على الدهشة، قانون نيوتن الأول، وراء قلوبهم، 2011».