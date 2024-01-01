واقعة غريبة.. شاب سعودي يكافئ طبيبا بهدية غير متوقعة "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فاجأ شاب سعودي طبيبا عمانيا بهدية غير متوقعة عبارة عن سيارة مرسيدس "جي كلاس G-Class”، وذلك بعد أن عالج والدته، في موقف غريب.

ووثق مقطع فيديو على منصة إكس، الواقعة حيث قدم شاب سعودي لطبيب عماني سيارة مرسيدس جي كلاس، كهدية له.

وكشف مغردون أن المقطع قديم، لكن جرى إعادة تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي من جديد.

وكشف مقطع الفيديو، أن الشاب أراد أن يهدي الطبيب العماني محمود الشيباني، سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2022، كهدية له لأنه عالج والدته.

وفي الفيديو، منح الشاب الطبيب مفتاح السيارة، لكنه حاول أن يرفض الهدية، ثم أصر الشاب على أن يعطيها له.

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