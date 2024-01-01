فوائد مهمة لعنصر الزنك أبرزها الوقاية من السكري.. تعرفي على الأطعمة الغنية به

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض السكري من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين الناس، لذلك يهتم الكثير من الناس بمعرفة طريقة الوقاية منه وأهمها الأطعمة التي تحتوي على عنصر الزنك، إذ أنه مهما لمرضى السكري لدوره في التحكم في مستوى السكر بالدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكري وتحسين استجابة الإنسولين، بحسب لموقع «University Heath News» الطبي البريطاني.

فوائد الزنك لمرضى السكري

يساهم عنصر الزنك سواء في مكملات أو في الأطعمة في الوقاية من مرض السكري، وهو ما ظهر في الدراسات العلمية التي أجريت عن فوائد الزنك، ووجدت أنه يعمل مثل الإنسولين عندما يتم إعطاؤه للأنسجة الحساسة للإنسولين، ويرتبط بمستقبلات الإنسولين، ومن فوائد مكملات الزنك أنه ينشط امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا وإزالة الجلوكوز من الدم، وهو أيضًا ضروري لعملية معالجة وتخزين الإنسولين بشكل صحيح، ونقصانه يعني ضعف وظائف خلايا بيتا وحالات أعلى من مقاومة الإنسولين.

الزنك يمنع مرض السكري

وبحسب دراسة أُجريت على أكثر من 80 ألف امرأة خلال 24 عامًا، وجد أن السيدات اللاتي لديهن نسبة مرتفعة من الزنك تقل لديهن مخاطر الإصابة بالسكري النوع الثاني.

أطعمة تحتوي على الزنك

ولا يوجد الزنك في المكملات الغذائية فقط، لكن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي عليه والتي يجب على مريض السكري الاهتمام بتناولها منها التالي:

- اللحوم.

- المحار.

- البقوليات.

- البذور.

- المكسرات.

- منتجات الألبان.

- البيض.

- الحبوب الكاملة.

- البطاطس.

- البطاطا الحلوة.

- الفاصوليا الخضراء.

- الشوكولاته الداكنة.

وخلال حديثها لـ«هن» قالت الدكتورة هايدي فايز، أخصائي الباطنة، لـ«هُن»، إنّ النظام الغذائي المناسب لمريض السكري يكون كالتالي:

- اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الدهون الصحية والخضروات، تناول الفواكه والحبوب الكاملة، بجانب الابتعاد عن السكريات الزائدة، يمكن تناول الشوكولاتة الداكنة.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تحتوي على الدهون المتحولة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الصحية.

- شرب الماء بكميات كبيرة بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، وعدم تناول النشويات خاصةً الأرز والمكرونة والبطاطس والذرة.

- ممارسة الرياضة عند اتباع الريجيم للحصول على أفضل النتائج.