أفضل أدعية من الأم لأبنائها للنجاح والتوفيق.. احرصي على ترديدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء من الأمور التي تغير الأقدار، ووسيلة لتحقيق المطالب ونيل الأمنيات، لذا يحرص الأمهات بالدعاء بالنجاح والتفوق لأبنائهن، ويجعل دراستهم سهلة خالية من التعقيد والمشاكل، لذا هناك بعض الأدعية التي يجب على الأم ترديدها، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصريّة، عبر صفحتها الرسمية.

هناك العديد من صيغ الأدعية، التي يمكن أن تقولها الأم عند الدعاء بالنجاح لأبنائها، خاصة مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومنها: اللهم يا رب، افتح لأبنائي أبواب الفهم والتفوق في دراستهم، واجعلهم نجومًا يضيئون بالعلم والنجاح.

أفضل أدعية من الأم لأبنائها بالنجاح والتفوق

يا معين الضعفاء، سهل على أبنائي دراستهم واجعلها ممتعة ومفيدة، وارزقهم الاجتهاد والتفوق.

يا من تسمع الدعاء الخفي، اسمع دعائي لأبنائي واجعلهم متفوقين وناجحين في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

اللهم يا رب العلم والحكمة، اجعل أبنائي من الذين يتفوقون في العلم ويستخدمونه في خدمة البشرية.

يا كاشف الضر، اكشف عن أبنائي كل ضر وعسر في دراستهم وسدد خطاهم نحو النجاح.يا واسع العطاء، امنح أبنائي القوة والعزيمة ليكونوا أفضل طلاب وأكثرهم فهمًا وذكاءً.

اللهم إنّي أسألك، يا رفيع الدرجات، يا منزل البركات، يا فاطر الأرضيين والسماوات، أسألك يا الله يا من ضجّت إليك الأصوات بأصناف اللغات، اللهم ارزق أبنائي النجاح بالدراسة والتفوّق يا ربّ العالمين، واجعل الدراسة عليهم سهلًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وفقهم في دراستهم واجعل دراستهم عليهم سهلة، ووفقهم في دروسهم وفي امتحاناتهم وأذقهم طعم السعادة والنجاح فيها يا رب العالمين.

أدعية الرزق بالنجاح

اللهم ارفع راية الرقي بهم، وارزقهم نجاحًا في دراستهم، يا رب العالمين.

اللهم نوّر بالدراسة بصر أبنائي، واشرح بها صدورهم، واستعمل بها بدنهم، وأطلق بها ألسنتهم، وقوِّ بها عزمهم بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عملهم، فاحفظهم بحفظك وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نوراً وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم احفظ لي أبنائي في عملهم ووفّقهم لما فيه خير لهم، وبارك لي فيهم، اللهم حبب إليهم العمل ووفقهم به وارزقهم نجاحًا فوق نجاح به يا أكرم الأكرمين.

اللهم أعطِهم في عملهم ما يتمنوا وحقق لهم ما يسعدهم فيه ويفرّح قلبهم ويحقق آمالهم وطموحهم يا رب العالمين.