القصة الكاملة لصورة تامر حسني وبسمة بوسيل.. ماذا حدث بعد احتفالهما برأس السنة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتابع الملايين صفحات الفنانين والمشاهير، ويفسرون منشوراتهم حسبما يرونه وأحيانًا يربطونها بما يتعرضون له من أحداث كزواج أو طلاق، ومنذ إعلان الفنانة بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، وهما موضع اهتمام الآخرين، وهو ما يفسر سبب تعليق الجميع على آخر صورة نشراها عبر حسابهما على إنستجرام.

تامر حسني وبسمة بوسيل

حرص الثنائي معًا على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، بطريقة خاصة ومختلفة، بملابس بيضاء وعباءات، كبداية جديدة ومبشرة لعام آخر، وذلك كان رفقة أولاده وطليقته بسمة بوسيل، ما لاقي اهتمامًا وتفاعلًا كبيرًا في تعليقات القراء والمتابعين، الذين ربطوها برجوعهما واسترسلوا في الدعاء لها بالأفضل والخير فيما هو قادم، فضلًا عن حرصهم الشديد عن الدعم لها.

أول تعليق لبسمة بوسيل عقب الصورة

وبكلمات مقتضبة، نشرت بسمة بوسيل عبر خاصية الستوري، صباح اليوم، معبرة: «إحنا مرجعناش لبعض، حاولنا نفرح أولادنا»، موضحة أن نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال حتى يتمكنوا من قضاء ليلة رأس السنة معهم بطريقة بسيطة، وتلقت الكثير من الرسائل، ما جعلها تبعث رسالة شكر، معبرة: «شكرًا لجميع رسائلكم الطيبة، أتمنى لكم جميعًا سنة جميلة مليئة بالسعادة».

ترابط بسمة وتامر

ونشر الفنان تامر حسني، عبر الستوري، رسالة شكر للجميع على دعواتهم لأولاده، مرفقًا صورته معهم وتصرفاته دومًا المحملة بالحب حفاظًا على ما كان بينهما من عشرة، ويمثل الأطفال في ذلك حلقة الوصل بينهما، ويتم التعامل مع الانفصال على أنه بداية جديدة تسمح لهما بالصداقة والتواصل من أجل الأبناء، ولم يكن الود فقط بالزيارات المتكررة والمفاجآت التي يقوم بها تامر حسني لابنيه، لكن الحديث عبر السوشيال ميديا وما زال الحديث بينهم.