4 شخصيات تصيبك بالإحباط في الصباح.. ابتعد عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

العناية بالصحة الجسدية والنفسية من الضروريات الأساسية للشخص، فكما يهتم بالنظام الغذائي واختيار الأطعمة الصحية والمشروبات التي يفضل تناولها في الصباح على معدة فارغة، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص التي يتعامل معهم يوميا.

من المهم تجنب التعامل مع بعض الشخصيات السلبية التي تسبب الإحباط والاكتئاب للإنسان، خاصة عند تعامله مع في بداية اليوم، وفي السطور التالية، تستعرض «هن» بعض منها لتجنبها تماما خاصة مع بداية العام الجديد.

شخصيات ابتعد عن التعامل معها في الصباح

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثها ل«هن»، أن الشخص عليه أن يهتم بصحته النفسية ويعير لها الاهتمام مقارنة بصحته الجسدية، وذلك لأن كل منهما يؤثر على الآخر بشكل كبير، والطريقة الصحيحة التي يفضل له اتباعها، هو انتقائه للشخصيات التي يتعامل معها يوميا، فيتجنب السيئ منها، ويحافظ على الآخرين الذين يناسبونه ولا يقللوا من حبه لذاته.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية لـ«هن» مجموعة من الشخصيات التي يفضل الابتعاد عنها خاصة في بداية اليوم، حتى لا يأثروا على الحالة المزاجية للشخص ويصيبوه بالتوتر، ومنهم ما يلي:

1- الشخصيات كثيرة الشكوى:

هناك بعض الأشخاص تتفنن في تحويل المشاكل البسيطة إلى كبيرة الحجم، وتبدأ في سرد معاناتها طوال الوقت لأي شخص يقابلها، لذا ينصح بالابتعاد عنها تماما خاصة في الصباح.

2- الشخصيات التوكسيك:

تلك النوعية من الشخصيات، تعمل غلى امتصاص الطاقة الإيجابية من الشخص، وتهدر وقته بدون فائدة، فيفضل عدم اختيار التحدث إليها عند بداية اليوم.

3- الشخصيات التي تنقل مشاعر سلبية إلى الآخرين:

في بداية اليوم يجد الشخص نفسه لم يعد لديه طاقة لاستكمال العمل بكامل إنتاجيته، والسب خلف ذلك هي الشخصيات التي تنقل مشاعر غير إيجابية من خلال حديثه السلبي، وكلامها الذي يحمل عبارات مهينة في بعض الأوقات، ولكي يحافظ الفرد على مزاجه، ينصح بترك الأماكن التي يتواجدوا فيها على الفور.

4- الشخصيات التي تحول المميزات إلى عيوب:

هناك بعض الشخصيات السلبية التي تحول أي مميزات لدى الآخرين إلى عيوب وتسبب لهم الإحباط وتشعرهم دائما بالتقصير وعدم التقدم، وقد يحدث ذلك كثيرا بين الموظف ومديره، ويفضل في هذه الحالة تجنب التعامل معه أو عدم التصديق فيما يقوله.