خبيرة تجميل: «الدلكة السودانية» تزيل التصبغات وترطب البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

قالت ملاذ مرتضى، خبيرة تجميل، إن الدلكة السودانية عبارة عن مسحوق مخلوط بأعشاب وحبوب طبيعية مطحونة ومعها زيوت عطرية، و«يوجد نوعان من الدلكة، بعطور صممت خصيصًا للنساء المتزوجات، وأخرى دون عطور للبنات، ومكونة من كل المكونات دون المادة العطرية».

الدلكة السودانية ومكوناتها

وأضافت «مرتضى» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وشيرين عفت المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أنه من مكونات الدلكة الدقيق والترمس والبن؛ لتعمل على تقشير البشرة عن طريق التدليك، ويجرى ترطيبها أيضا وإزالة التصبغات والجلد الميت وتوحيد لون البشرة، واستخدامها للجسم كله إلا الوجه، لافتة إلى أنه يجب أن تستخدم أسبوعيا يوم بعد يوم حتى تعمل على تحسين البشرة وتوحيد لونها.

وتابعت: «الدلكة السودانية يفضل استخدمها بفترة الشتاء نتيجة جفاف الجلد، ويجري تصنيعها عن طريق وضع 4 ملاعق محمصة من الدقيق وملعقتين من الترمس والبن وتخلط بمياه ساخنة، وتوضع على الجسد بعد الاستحمام بمياه ساخنة لتفتيح المسام، ونتركها لمده 10 دقائق على الجلد ويتم دعكها بطريقة دائرية».