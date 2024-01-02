مشروع زراعة البطاطا في المنزل برأس مال 500 جنيه.. خطوات بسيطة وأرباح هائلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشروع زراعة البطاطا في البيت، من المشروعات المناسبة لربات البيوت، إذ يمكن إدارته في المنزل أو فوق السطح، ويمكن البدء بمبلغ مالي بسيط، كطريقة جديدة للاستثمار، تزداد مع زيادة الأرباح، خاصةً أنها تعد من العناصر الأساسية في الشتاء، وتوفير دخل جديد جيد.

مشروع زراعة البطاطا

أوضح أحمد محمد، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«هُن»، أن زراعة البطاطا مربحة، وأن زراعتها في المنزل أمر سهل، ويجب تحضير تربة جيدة له، إذ أنها لا تتطلب الخروج من المنزل، وقضاء وقت طويل:

- يتم وضع السماد العضوي أو التربة الطينية أو براعم البطاطا في أصيص زرع به طمي.

- ترطيب التربة بالماء دون أن تغمرها به.

- ترك مسافة 2.5 سم مسافة بين قمة الجردل وسطح التربة.

- تغيير الماء بشكل منتظم لتجنب حدوث العفن.

- وضع البطاطا في الشمس لمدة 6 ساعات يوميًا.

- الحفاظ على نظافة المكان والعلافات وسقايات المياه.

اقرأ أيضًا: مشروع أكل بيتي ينقذ «رباب» من أزمة نفسية: جوزي سند ليا

نجاح مشروع زراعة البطاطا

حسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، فإن نجاح مشروع زراعة البطاطا له العديد من الفوائد الهائلة إذ أن تكاليف زراعته منخفضة، وهو ما أوضحته سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها، لـ«هُن»، إذ أوضحت أنه من الممكن شراء السماد بمبلغ بسيط مع باقي الأدوات: «مش هيكملوا 500 جنية»، مضيفة أنه سيعود الربح بالضعف، كما أنه يكون مكسبه من 50 ألف جنيه في الشهر، إذ تم بالخطوات السابقة.

عناصر نجاح أي مشروع

وأضافت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، أن نجاح أي مشروع يتم من خلال التالي:

- دراسة فرص وخيارات التمويل الخاصة بك.

- تأكد من أن لديكِ المدخلات والمستلزمات والموارد المتاحة والأدوات.

- الجدية والطموح وتوقع النجاح واستبعاد الفشل.

- تحديد نقاط القوة والتركيز عليها.

- تنظيم الوقت.

- التحلي بصفات الإدارة الناجحة.

- الترويج والتسويق للمنتج.

- الاتفاق مع المصانع والمحلات التي تقتني نفس عنصر المشروع.