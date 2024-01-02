ما كمية اليوسفي التي يمكن تناولها في اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اليوسفي من الفواكه الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية، مثل فيتامين ج والألياف الغذائية. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

وأشارت الدكتورة الروسية يانا كاراتايفا، أخصائية أمراض الباطنية إلى أن: "لا يوجد معيار لاستهلاك أي نوع من الفواكه في الطب، ومع ذلك، هناك توصيات بشأن استهلاك الألياف بشكل عام، مثل تناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفواكه والخضروات أو 5-6 ثمرات يوميًا"، وفقًا لوكالة "Ga zeta" الروسية.

وتابعت: "لذا، يوصى بتناول 3 ثمرات من الخضروات وثمرتين من الفاكهة يوميًا، ولكن يمكن الانحراف عن هذه التوصيات، خاصة على المدى القصير، دون ضرر كبير، وذلك لأن الفواكه والخضروات مصدر جيد للعناصر الغذائية، مثل الألياف الغذائية وفيتامين ج ومضادات الأكسدة".

وأضافت: "الإفراط في تناول أي نوع من الطعام، بما في ذلك اليوسفي، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل الحموضة ومشاكل المعدة، لذلك، من يفضل تناول الفواكه والخضروات بكميات معتدلة، ومراقبة الأعراض التي قد تظهر بعد تناولها".

وأوضحت الدكتورة كاراتايفا: "أن الإفراط في تناول اليوسفي أو أي نوع آخر من الحمضيات يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة، مثل الحموضة وآلام البطن والانتفاخ، أو رد فعل تحسسي على شكل طفح جلدي وحكة جلدية".

وأكدت أن هذه الأعراض تعتمد في الغالب على الجرعة، ولذلك، إذا كان الشخص يعاني أي من هذه الأعراض بعد تناول اليوسفي، يجب عليه استبعاده فورًا من نظامه الغذائي، أو تناول الكمية المثالية التي لا تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض".

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