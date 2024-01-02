بعد انتشاره في الأسواق.. كل ما تريد معرفته عن الذهب المنفوخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد شراء وبيع الذهب وسيلة ادخار وزينة واستثمار للكثير من السيدات، لذلك بات متابعة أسعار المصوغات الذهبية من أكثر ما تهتم به، وهناك أنواعا كثيرة من الذهب من بينها الذهب المنفوخ، الذي يعطي حجما أكبر مقارنة بالذهب العادي، لذا نستعرض كل ما يتعلق بالذهب المنفوخ وخصائصه وأسعاره، بحسب خبراء شعبة الذهب.

ما هو الذهب المنفوخ؟

وصفي واصف مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، أوضح خلال حديثه لـ«هُن»، أن الذهب المنفوخ موجودًا في الأسواق ولدى محال الصاغة، قائلا: «هو إحدى أنواع الذهب وتكلفته شبه العادي، يعتبر نفس الأسعار، لكنه أقل متانة، بسبب أنه منفوخ أكتر، ويعتمد على الشكل أكثر من الوزن، والاستثمار في الذهب المنفوخ يكون زي العادي».

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هل الذهب المنفوح أفضل من الذهب العادي

وأضاف «وصفي» أن الكثير من السيدات تفضل شراء الذهب المنفوخ بسبب أن شكله يعطي حجما أكبر من سعره، مقارنةً بالذهب العادي في نفس الفئة السعرية ونفس الوزن: «بيكون شكله كبير وحجمه كبير، لكنه هايش وبنفس وزن العادي، هو موجود منذ فترة في الأسواق المصرية، إلا أنه أصبح رائجًا بسبب صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بيتفاوت حسب المفضلات من سيدة لأخرى، لكنه مش الأفضل هو زينه أكتر».

خصائص الذهب المنفوخ

ومن جانبه أوضح نادي نجيب، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ«هُن»، أن الذهب المنفوخ لديه العديد من الخصائص، تتمثل في التالي:

- معدن الذهب المنفوخ يفسح المجال لأنواع مختلفة من الأشكال والأوزان.

- كثافة قليلة ووزن عادي.

- يعتمد على النفخ في الصناعة ليكون فارغًا من الداخل.

- يُباع ويُشترى مثل أنواع الذهب الأخرى.

- خفيف بعض الشيء عن أنواع الذهب الأخرى، التي يقبل البعض على شرائها.

- يتطلب العناية في الاستخدام حتى لا يتم هلكه إذ أن منفوخ عن العادي.