المرأة سر قوة وإبداع وحيد حامد.. شجعته على الإبداع وأنصفها بأعماله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نظر الكاتب الراحل وحيد حامد، إلى المرأة في أعماله، وأعطاها الحرية الكاملة، ولم تكن مجرد شخصيات مكملة للأدوار، بل صلب وعقل وإنسانية وحكاية رصد للواقع، وبرؤية ورأي وشجاعة في نفس الوقت، كانت شريكة للرجل، والأم والزوجة والأخت، وهو ما نبع من حبه وانعكاس معاملته لزوجته، وتزامنًا مع ذكرى رحيله، نرصد حكايات المرأة بين جدرانه.

المرأة بين سطور وحيد حامد

برسائل عديدة وجرأة في النص السردي، جاءت المرأة في أفلام الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، بين «الراقصة والسياسي» و«اضحك الصورة تطلع حلوة» و«غريب في بيتي»، وتمكن من بناء سيناريو محكم في سرد القضايا وإعطاء المرأة كل حقوقها، التي كان يراها حق مشروع لجميع البشر، وبرغم مرور السنوات ما تزال القصص حية، وكللها الأداء الاحترافي من جانب فريق العمل.

الثوب الإنساني للمرأة

«عمري ما اتبنيت قضية غير وأنا مؤمن بها»، كانت تلك كلمات وحيد حامد، وآخر ما قاله على منصة التتويج في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وانعكس ذلك على جميع أفلامه، وكان البطل في كل الشخصيات النسائية التي قدمها المواقف الإنسانية، وبلغته الساحرة في الكتابة الناضجة، قدم فيلم «دم الغزال» والظروف التي مرت بها البطلة.

وجسد مشكلات المرأة داخل المجتمع، من خلال «احكي يا شهرزاد»، و«الأولة في الغرام»، و«محامي خلع»، إذ طرح كثير من المشكلات جسدت قهر المرأة، حتى في قوتها قدم شخصية يسرا، التي تعمل في التجارة في فيلم «طيور الظلام»، ونبيلة عبيد في «الراقصة والسياسي»، وسعاد حسني في فيلم «غريب بيتي».

وقال الناقد الفني والسينمائي، رامي عبد الرازق، خلال حديثه لـ«هُن»، إن الكاتب وحيد حامد كان بيتعامل مع المرأة بصفتها إنسان، ويحاول الوصول بالحقيقة إلى قلب كل مواطن، بعرض مشكلتها وقصصها: «كان بينقذ المرأة عن طريق الفن».

زوجة وحيد حامد

لم تكن كقصص الحب المعتادة، فبدأت بمشاجرة عندما طلب صوتًا إذاعيا لتقديم مسلسله «طائر الليل الحزين»، لترفض زينب سويدان الإعلامية العرض، وكان اللقاء الأول بينها وبين وحيد حامد، لتنشأ بينهما علاقة حب تنتهي بالزواج، ووصفها بأنها «الوتد» في حياته، خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42: «شجعتني على تنفيذ أول أفلامي»، وشجعت ابنهما الوحيد مروان على تنفيذ أولى أفلامه.