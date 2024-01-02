6 فوائد لا تتوقعها لتناول السبانخ في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء التي تنمو في فصل الشتاء، وهي من الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

فيما يلي، نقدم لكم بعض الفوائد الصحية لتناول السبانخ في الشتاء، وفقًا لما جاء في موقع "Health Shots".

- الحماية من أمراض القلب

لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الوقاية من السرطان

تحتوي على كمية عالية من مكونين هما MGDG وSGDG، اللذين ثبت أنهما يبطئان نمو الأورام السرطانية، بل يقللان من حجم الورم.

- دعم صحة العين

يساعد استهلاكها في حماية العينين من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، نظرًا لأنها غنية باللوتين والزياكسانثين.

- تقليل الإجهاد التأكسدي

تحتوي على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والأضرار الناجمة عنه.

- تعزيز صحة العظام

السبانخ من الخضروات الغنية بكمية كبيرة من فيتامين K والكالسيوم، ما يساهم في دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

- إنقاص الوزن

لأنها تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تمنح شعوراً بالشبع ومن ثم تؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

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