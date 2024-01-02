"رعب كبير " لعبة ملاهي تتعطل على ارتفاع عالي في لندن .. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لحظات مرعبة عاشها الموجودين في وينتر وندرلاند، لندن، بعد تعطل لعبة ضخمة في الجو على ارتفاع عالي، و عادة ما تكون طبيعة الرحلة من خلال الدوار مثل عقرب الساعة ويمكن أن تقلب ركابها رأسًا على عقب، ولكنها توقفت في أعلى نقطة مما أثار رعب العديد من الأشخاص ومنهم راكبيها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة dailymail البريطانية.

وسرعان ما تم تداول مقطع فيديو و صور توضح اللعبة وهي على ارتفاع شاهق معطلة، وأثار ذلك جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة تعويض الركاب والمتضررين من الرعب والخوف خلال وجودهم في حديقة للتنزه والتمتع.

وعلق متحدث باسم "وينتر وندرلاند" قائلا : "يمكننا أن نؤكد أن رحلة Blizzard تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي لمدة ثماني دقائق مساء يوم 30 ديسمبر، وتم التعامل مع المشكلة بسرعة من قبل مشغلي الرحلة وخدمة العملاء وتم اصطحاب الركاب بأمان إلى الخارج"

مؤكدًا أن : "سلامة زوارنا هي أولويتنا القصوى، وجميع رحلاتنا تخضع لفحوصات سلامة صارمة ومنتظمة من قبل موظفين ذوي خبرة" .

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