احذر الشعور بالإرهاق وعدم التركيز من أعراض نقص هذا الفيتامين الشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء العمدة

نقص فيتامين B12 هو حالة طبية تحدث عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين B12، وهو فيتامين أساسي يؤدي دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء وتكوين الحمض النووي وصحة الجهاز العصبي.

الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث يقول لمصراوي ، تشمل أسباب نقص فيتامين B12 ما يلي:

استئصال جزء أو المعدة كلها بغرض التخسيس أو أسباب طبية أخرى مثل وجود الأورام

ضمور الغشاء المخاطي المبطن للمعدة

التهابات الأمعاء

ليمفوما الأمعاء الدقيقة اللفائفية

أمراض البنكرياس

⁠بالنسبة للعلاج الحقن هي الأهم بسبب ضعف امتصاصه من الجهاز الهضمي ويمكن تناول أقراص فيتامين ب 12 تحت اللسان ليُمْتَصّ من الأوعية الدموية أسفل اللسان

تشمل أعراض نقص فيتامين B12 ما يلي:

التعب والإرهاق

صعوبة التركيز مشاكل في الذاكرة

خدر ووخز في اليدين والقدمين تغيرات في الرؤية

فقدان الشهية فقدان الوزن

تقرحات الفم تغيرات في لون اللسان ضعف العضلات مشاكل في المشي

الحالات الشديدة

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف دائم للجهاز العصبي، مما قد يسبب صعوبة في المشي ومشاكل في التوازن والتنسيق.

يمكن أن يكون لنقص فيتامين B12 أسباب عديدة، بما في ذلك:

سوء التغذية

يعد نقص فيتامين B12 شائعًا لدى الأشخاص الذين لا يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، أو الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والحليب ومنتجات الألبان.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤثر بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون، على امتصاص فيتامين B12 من الطعام.

مشاكل في امتصاص الحديد

يمكن أن تؤثر بعض مشاكل امتصاص الحديد، مثل فقر الدم الخبيث، على امتصاص فيتامين B12 أيضًا.

الأدوية

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون، على امتصاص فيتامين B12.

يمكن علاج نقص فيتامين B12 عن طريق تناول مكملات فيتامين B12 أو عن طريق الحقن.

في معظم الحالات، يؤدي العلاج إلى تحسن الأعراض في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.

يمكن الوقاية من نقص فيتامين B12 عن طريق تناول نظام غذائي صحي يحتوي على ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B12 ما يلي

اللحوم

الأسماك

الدواجن

البيض

الحليب

منتجات الألبان

الخميرة

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