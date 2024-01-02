أدوية ممنوع تناولها أثناء الحمل والرضاعة.. خطر على صحة الأم

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض صحية عديدة وأمراض تكون السيدات عرضة لها خلال فترة الحمل والرضاعة، نظرا لانخفاض مناعة جسمها، ما يدفع بعضهن لتتناول كثير من الأدوية دون وصفة طبية، ولتجنب الوقوع في أزمات صحية، نستعرض مجموعة من الأدوية تشكل خطرا على الصحة، ويحظر تناولها أثناء الحمل والرضاعة أو تحتاج إلى ضبط الجرعات.

أدوية ممنوع تناولها أثناء الحمل والرضاعة

تقول الدكتورة ماجدة راشد، استشاري أمراض النساء والتوليد والفحص بالموجات فوق الصوتية، لـ«الوطن»، إن أشهر الحمل والرضاعة من أصعب الفترات التي تمر في حياة المرأة، لذلك تواجه النساء صعوبة في الحركة والتنفس: «ده بيخليها تاخد أي أدوية، لكن هنا يجب التوقف بسبب الخطورة على الصحة، فيه أدوية من المضادات الحيوية تسبب أعراض غثيان شديدة، وعشان كده مش بننصح بأي دواء، لأن كل حالة لها ظروفها».

ويضيف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أجسام الأمهات شديدة الحساسية: «الأفضل تستعمل المرأة الفيتامينات والمعادن خلال فترة الحمل، لأن تناول أي أدوية بتدمر الخلايا المسؤولة عن الجسم، والأدوية التي تحتوي على مادة الديكلوفينا والإيبوبروفين ممنوعة نهائيًا، لأنها خطيرة على الصحة».

الأدوية المحظورة أثناء الحمل

وقدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح حول الأدوية الممنوعة أثناء الحمل، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء أثناء الحمل، وتتمثل في التالي:

- أدوية حبوب الشباب.​

- أدوية الضغط من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين والوارفرين.

- أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك.​

- أدوية علاج التهاب المفاصل.

- يعض أدوية علاج مرض اضطراب ثنائي القطب.​

- بعض الأدوية الخاصة بمرض الاكتئاب.​

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ما هي الأدوية الممنوعة للمرضعة؟

وأشار الدكتورة ماجدة، إلى أنه يجب تجنب الأدوية التي تحتوي على مادة سيدوفيدرين خلال الرضاعة بصفة خاصة، لأنه يؤثر على لبن الأم، منوهة أن تناول أي دواء دون استشارة الطبيب، يجعل وجود نسبة كبيرة لتشوهات للجنين خلال فترة الحمل، مع الأعراض التالية:

- حدوث أرق شديد للأطفال الرضع.

- له تأثير سلبي على حليب الأم.

- يجب عدم أخذ أي أدوية دون استشارة خاصة المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية أمراض الدم وأدوية علاج الصداع ومضادات الالتهاب والمسكنات.

حالات يحظر تناول أدوية فيها مع الحمل

بحسب ما أوضحت «ماجدة»، فهناك حالات لا يجب على المرأة تناول أدوية فيها مع التحذير بالإثابة بالمضاعفات والخطورة الشديدة:

- الإصابة بأمراض القلب.

- الإصابة بأمراض الشرايين والأوعية الدموية.

- وجود إصابة سابقة بجلطات دموية أو سكتة دماغية.

- إصابة السيدة بمرض كبدي.

- الإصابة بأمراض الضغط.