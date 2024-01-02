4 علامات تحذيرية خطيرة تظهر على أظافرك تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور كاران راج الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند في مقطع فيديو له عبر منصة "تيك توك"، عن أن مظهر أظافرك يمكن أن يخبرك بالكثير عن صحتك.

وشارك الطبيب خمس علامات تظهر على أظافرك قد تشير إلى مشكلة صحية، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف: "وجود نقطة بيضاء صغيرة في منتصف الظفر لا يعد عادة أمراً يدعو للقلق، لكنه شائع وعادة ما يكون طبيعيا".

وتابع: "لكن الخط الداكن على الظفر يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان".

وأشار: "إذا لاحظت وجود خط داكن على ظفرك وكان موجودًا لفترة طويلة وينمو في الحجم أو الظل، فيجب عليك فحصه، وفي حالات نادرة يمكن أن يكون هذا سرطان الجلد تحت اللسان، وهو نوع من سرطان الجلد".

ويمكن أن يسبب الورم الميلانيني تحت اللسان أيضًا ما يلي، وفقًا لموقع" Medical News Today ".

تغيرات في اللون داخل الظفر أو حوله.

كدمة تحت الظفر لا تشفى.

انفصال الأظافر عن سرير الظفر.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات عليك التحدث إلى الطبيب المختص في أقرب وقت ممكن.

كما حذر الدكتور راج من الخدوش الصغيرة في الأظافر.

وقال: "تنقُّر الأظافر عادة ما يكون سببها الصدفية أو التهاب المفاصل أو الأكزيما."

وواصل: "يمكن أن يخبرك اللون العام لأظافرك أيضًا بالمزيد عن صحتك، وإذا كانت أظافرك صفراء، فإن السبب الشائع هو العدوى الفطرية، ويمكن للتبغ الناتج عن التدخين أيضًا أن يحولها إلى اللون الأصفر."

وأضاف: "إذا كانت أظافرك تتشقق وتتقشر، فهذا مؤشر على أظافر هشة، وقد يكون هذا علامة على نقص التغذية، لذا تأكد من أن نظامك الغذائي متنوع."

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