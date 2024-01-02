هل تعاني من صعوبة الاستيقاظ في الصباح.. السر في نقص هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، فيتامين D يؤدي دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم النوم فهو ضروري لإنتاج هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، أنه عندما يكون مستويات فيتامين D منخفضة، فقد لا ينتج الجسم ما يكفي من الميلاتونين، مما قد يؤدي إلى صعوبة النوم والاستيقاظ.

بالإضافة إلى صعوبة الاستيقاظ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون نقص فيتامين D من الأعراض التالية:

التعب

الاكتئاب

آلام العضلات والعظام

ضعف المناعة

نصائح طبية تساعدك على زيادة مستويات فيتامين D

التعرض لأشعة الشمس يوميًا خاصًة خلال ساعات الصباح.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D وبعض الفواكه والخضروات.

تناول مكملات فيتامين D إذا لزم الأمر.