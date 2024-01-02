بسبب فاتورة مياه سيدة تفقد حياتها .. لن تتخيل ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

انهارت مسنة تدعى " كاترينا جيوفينازو"، من إيطاليا، بعدما قرأت زوجة نجلها تفاصيل تتعلق بفاتورة المياه التي تكشف عن خصم 13500 جنيه إسترليني أي ما يعادل (533 ألف جنيه مصري)، بطريقة تلقائية من حسابها المصرفي، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Mirror البريطانية.

وسرعان ما نقلت صاحبة الـ 88 عامًا إلى المستشفى إثر تعرضها إلى نوبة قلبية، وأمضت 40 يومًا بداخل العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة، وخلال الأيام التي وُجدت داخل المستشفى قام شقيقها بالذهاب إلى

مكتب "إيرين" هي شركة إيطالية متعددة الخدمات تتعامل مع خدمات الكهرباء والتدفئة والمياه والخدمات التكنولوجية والبيئية، للإبلاغ عن المشكلة.

وذكر شقيقها الذي يدعى "روكو جيوفيناز"، لوسائل الإعلام المحلية، أن الموظف قارن بين بيانات شقيقته وتلك التي قدمناها وأدرك أن ما سُجل في الفاتورة لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة الصحيحة المسجلة لديه، وتبين أن الحد الأقصى لاستهلاك منزل المرأة وصل إلى 48 جنيهًا إسترلينيًا أي ما يعادل (1894 جنيهاً مصرياً) وتم إعادة باقي المبلغ المدفوع الى حسابها.

واعترفت مجموعة إيرين بالخطأ وقالت لوسائل الإعلام المحلية: "سنتصل في الحال بالعائلة للتحقق من الأسباب التي أدت إلى إنتاج هذا المبلغ"، وقدموا اعتذارا لما حدث للسيدة.