منى الشاذلي تكشف عن صدمتها بسبب كلمة من أولادها: «مش في قاموسي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مقعد الضيف، جلست الإعلامية منى الشاذلي أمام أنس بوخش، تفتح قلبها وخزائن أسرارها، تتحدث عن صفاتها وأسرتها ونشأتها، متخلية عن دور المحاور، إذ تحدثت للمرة الأولى عن نشأتها بطبقة متوسط، لكنها اهتمت بتعليمها وتكوين شخصيتها، قائلة: «أنا بنت طبقة متوسطة ومكنتش أبدًا مدللة، أهلي اهتموا بتعليمنا واحنا عندنا سنتين، وأبويا كان بيقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، واتعلمت من والدي الأخلاق، ومفيش حاجة تستاهل التفاخر سواء الشكل أو العربيات».

طفولة منى الشاذلي في 3 كلمات

ووصفت الإعلامية منى الشاذلي طفولتها بثلاث كلمات، وهي «تعلم، محبة، مسؤولية»، موضحة أنها ترى نفسها شخصا إيجابيا: «أعظم بشر في الدنيا هما اللي حققوا إيجابية مع اللي حواليهم، ومفيش دنيا مفيهاش مشاكل، مش هخترع على مزاجي».

صدمة منى الشاذلي من كلمة قالها أولادها

وتطرقت الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن الكراهية، مؤكدة أنها كلمة لم تكن في قاموسها أو تكوينها: «عمري ما أقول أنا بكره، ممكن أزعل منهم محبهومش، واتصدمت جدًا لما سمعت ولادي بيقولوا بنكره، إزاي واحد يقول كدة دي كلمة صعبة».