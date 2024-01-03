«حذفت المآسي من حياتي».. منى الشاذلي تتحدث عن علاقتها بوالدتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى فتحت الإعلامية منى الشاذلي خزائن أسرارها، وتفاصيل طفولتها وحياتها الشخصية بل وعلاقتها بأولادها ووالدها ووالدتها وأبنائها أيضًا.

تكوين شخصيتها، وثقافتها وتعليمها، كلاهما أمور نسبتها الإعلامية منى الشاذلي في جلسة صفا إلى تربيتها وعلاقتها بوالدتها ووالدها، التي خلقت بداخلها شخص إيجابي، يحب الحياة.

وكشفت الإعلامية خلال حديثها مع أنس بوخش، في لقاء مليئ بالتفاصيل عن علاقتها بوالدتها، قائلة: «حياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفة جدًا، وأنا كنت طفلة وديعة وقوية».

وشرحت «الشاذلي» إن قوتها داخلية وليست استعراض: «مش القوة اللي فيها صوت عالي وفرد عضلات، لأني بشوف أقوى الناس هم الناس الهادية اللي قوتها داخلها».

وعن علاقتها بوالدتها وأسرتها ومن حولها، أكدت أنها لا تتذكر أي مآسي أو معاناة: «بحذفها، وبحذف أي ذكرى مؤلمة ليا، مش فاكرة مآسي، لأني مبحبش أكون معكرة وغير سوية وعلشان اعرف اشتغل، وأكون لطيفة مع أبنائي وزوجي مهما كانت انشغالاتي».