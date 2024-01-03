سر زيادة وزن النساء بعد الخمسين.. «متخافيش وخليكي في الأكل الصحي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تخطي الخمسين تبدأ بعض السيدات بملاحظة تغيرات في الجسم، منها الزيادة التدريجية في الوزن التي تجعل البعض منهن تشعرن بالضيق، ويتسائلن عن سر الزيادة المفاجأة في الوزن، والأمراض المتعلقة بها.

وبحسب دراسة نشرها موقع «مايو كلينك» تكمن العلاقة بين زيادة الوزن والكبر في السن بانقطاع الطمث، لكن هناك أسبابا أخرى كشفتها الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري النساء والتوليد ومستشار الصحة الإنجابية لـ«هن».

ما سر زيادة الوزن للنساء بعد الخمسين؟

في الكثير من الحالات تلاحظ السيدات أن الحفاظ على وزنهن المعتاد يُصبح أكثر صعوبة مع تقدّمهن في العمر، وتبدأ زيادة الوزن قبل سنوات من انقطاع الطمث، خلال الفترة التي تُعرف بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وتستمر زيادة الوزن غالبًا بمعدل حوالي 680 جرامًا سنويًا عندما تصبح المرأة في الخمسينيات من العمر، وهي زيادة شائعة خلال فترة انقطاع الطمث، ولكن يمكنكِ إنقاص وزنكِ باتباع عادات نمط غذائي صحي ونمط حياة نشط.

وتحدث زيادة الوزن بعد الخمسين وترتبط بانقطاع الطمث بسبب التغيرات الهرمونية المرتبطة بالدورة الشهرية، وهو ما يجعل المرأة عرضة لزيادة الوزن حول منطقة البطن أكثر من الوركين والفخذين، لكن التغيرات الهرمونية وحدها لا تسبب حتمًا زيادة الوزن، بل ترتبط عادةً بالتقدم في العمر فضلاً عن نمط الحياة والعوامل الوراثية.

على سبيل المثال، تقل كتلة العضلات غالبًا مع تقدم العمر، بينما تزيد نسبة الدهون، كما يؤدي فقدان كتلة العضلات إلى إبطاء معدل استهلاك الجسم للسعرات الحرارية، ويُعرف ذلك بعملية الأيض، الأمر الذي يصعب معه الحفاظ على وزن صحي، وفي حال استمراركِ في اتباع عاداتكِ الغذائية التي اعتدتِ عليها دائمًا أو عدم زيادة مستوى نشاطكِ البدني، فمن المرجح أن يزيد وزنكِ.

للتغذية علاقة بزيادة الوزن

وبحسب حديث الدكتورة راندا فخر الدين، ترتبط زيادة الوزن بعد الخمسين عند النساء بنقص معدل الحرق: «معدل الحرق بيقل، بالتالي تتراكم الدهون في الجسم أزيد من الطبيعي، ومع السن كفاءة البنكرياس والأنسولين بتقل وبيحصل مقاومة للأنسولين بالتالي معدل الحرق بيقل».