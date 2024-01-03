ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة باللبن ليلًا.. نتائج غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

القرفة من الأعشاب المفيدة للجسم، كونها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وهي عنصر يجب أن يتواجد في كل مطبخ بصفة أساسية، إذ أنها مضادًا للالتهابات ما يجعل لها فوائد صحية مذهلة حتى بتناول ملعقة صغيرة منها، وتضاعف فوائدها عند خلطها باللبن وتناولها ليلًا، فتعتبر كنزا له فوائد عديدة، ويجب أن تهتم به الأمهات بتوفيره لأسرتها.

ما فوائد القرفه باللبن قبل النوم؟

أوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن كوب من القرفة واللبن غني بمضادات الأكسدة، وله فوائد صحية عديدة على الجسم: «شرب كوب من القرفة واللبن يعمل على محاربة العدوى والفيروسات والكثير من الأمراض الصحية، ويحمي الجسم من الجزيئات الضارة المسببة للأمراض المزمنة خاصةً عند التناول قبل النوم، لأن الجسم يكون في موضع استرخاء فتبدأ تتفاعل معه، كما أن الجذور الحرة به تقلل من ضغط الدم».

هل القرفة والحليب مفيدة للجسم؟

وأضاف بعض الفوائد الصحية، والتي تمثلت في التالي:

- تحمي من الكثير من الأمراض الضارة للجسم.

- بها بروتينات دهنية غير عالية الكثافة، تقوي الجسم.

- تعمل على قلة تراكم الترسبات الدهنية داخل جدران الأوعية الدموية.

- تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- تقلل مستوى الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

- تساهم في تنظيم مستوى السكر.

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- تساهم في مقاومة الأنسولين.

- تقلل نسبة السكر في الدم.

- تساعد في تحسين الوظيفة الحركية لديهم.

- تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي والأمعاء.

- يقلل من آلام التهابات المفاصل.

- تنشيط الدورة الدموية.

- تنظيف الجهاز الهضمي والأمعاء.

- تعمل على حماية الكبد وتنظيفه.

- يقلل من آلام التهابات المفاصل.

- القرفة تعمل أيضًا على ضبط مستوى السكر في الدم.

- مصدر طاقة طبيعي وغني بالمغذيات النباتية.

- معالجة مشكلات الجهاز الهضمي.