محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل البوت المطاطي موضة شتاء 2024، بفضل طابعه العملي، الذي يجعله مثاليا للأجواء الممطرة والطرقات الموحلة خلال فصل الشتاء.

وكشفت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال أن البوت المطاطي يطل هذا الموسم بمظهر أنيق، حيث إنه يزهو مثلاً بلون أحمر لامع، والذي يضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة.

تنوع إمكانيات التنسيق

ويمتاز البوت المطاطي بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن مثلاً الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البوت المطاطي مع تنورة قصيرة وبلوفر ذي ياقة عالية ومعطف من الصوف.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البوت المطاطي مع بنطال جينز وبلوفر وجاكت أو معطف.

ويمكن أيضا تنسيق البوت المطاطي مع فستان متوسط الطول (ميدي) أو ماكسي مع معطف الخندق (Trench Coat) المناسب للمطر.