علامات إذا ظهرت عليك دليل على ارتفاع مضاعف في السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع مضاعف لمرض السكري، لذا عليك الحذر منعًا للدخول في وعكًة صحية خطيرة.

وداء السكري هو مرض مزمن شائع يشير إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الجلوكوز).

والجلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض الشائعة

الشعور بالعطش الشديد.

كثرة التبول.

فقدان الوزن من دون مبرر.

وجود كيتونات في البول، والكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسر العضلات والدهون، الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم.

الأعراض المضاعفة

الشعور بالتعب والضعف.

سهولة التقلبات المزاجية.

الرؤية الضبابية.

بطء التئام القروح.

الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل.

الأسباب

نتيجة تراكم السكر في مجرى الدم في جميع الحالات، ويرجع ذلك إلى عدم إفراز البنكرياس كمية كافية من الأنسولين، وقد تحدث الإصابة بالنوعين الأول والثاني من داء السكري بسبب مجموعة من العوامل الوراثية أو البيئية.

المضاعفات

مرض القلب والأوعية الدموية.

تلف الأعصاب الناتج عن اعتلال السكري العصبي.

تلف الكلى.

تلف العين.

تلف القدم.

أعراض الجلد.

مشكلات السمع.