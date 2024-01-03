ماذا يحدث عند مضغ «لبانة» 3 دقائق متواصلة.. «أمراض لا تتوقعيها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد مضغ العلكة من الأمور التي قد تعتاد عليها النساء بشكل مستمر؛ فهي حلوى مطاطية غنية بالنكهات المختلفة والمفضلة لدى الكثيرين، دون النظر لمشكلاتها الصحية أو ما تتركه من آثار سلبية على الصحة العامة قد تصل لأمراض خطيرة.

ماذا يحدث عند مضغ «اللبان»

وحذرت طبيبة الأسنان يلينا مارتينوفا من مضغ العلكة لأكثر من 3 دقائق منتظمة، مؤكدة أن الأمر يسبب مشكلات صحية مختلفة على رأسها التهاب المعدة وتآكلها وانحراف الأسنان.

ووفقًا لما صرحت به طبيبة الأسنان لـ Gazeta.Ru فإن العلكة تعد مادة مليئة بالمكونات الخطيرة، وخاصة السكر الذي يساعد على تكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، فضلًا عن اختلال التوازن البكتيري في تجويف الفم، كما أنها تزيد من إفراز اللعاب كثيرا.

وأشارت يلينا مارتينوفا إلى أن المضغ أكثر من 3 دقائق، يساعد المعدة على إفراز كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية، ما يؤدي إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكلها، واضطرابات الجهاز الهضمي.

أضرار العلكة

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أضرار العلكة، وفقًا للموقع الطبي webmd:

تحتوي معظم أنواع العلكة على سكر السكروز، ما يرفع خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

يؤدي مضغ العلكة باستمرار إلى إرهاق عضلات الفك والرقبة والرأس بسبب المضغ المستمر والتحريك المستمر لهذه العضلات.

الإصابة بصداع شبه مزمن، بسبب شد عضلات الوجه.

قد تحتوي بعض الأنواع على الملينات لتحلية العلكة الخالية من السكر، ما يسبب ضائقة في الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال.

يحفز الفعل البدني للمضغ تدفق اللعاب بنسبة 10-12 مرة أكثر من المعدل الطبيعي، ما يساعد ذلك في إزالة الحمض في المريء.

ما نوع «العلكة» التي يجب اختيارها؟

عليك اختيار العلكة الخالية من السكر والمصنوعة من مادة الزيليتول (Xylitol)، والتي تحتوي على سعرات حرارية أقل.