ماذا يحدث للحامل عند تناول الجبنة القريش؟.. خطر غير متوقع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الجبن والألبان غير المبسترة، يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة على الحامل، تصل إلى الإجهاض، بسبب احتوائها على عدوى أو ميكروب «الليستريا»، الذي ينمو في الثلاجة، لذا يجب شراء منتجات الألبان من مصادر موثوقة، مثل المصانع التي تتبع إجراءات السلامة والأمان.

«لا يفضل تناول الألبان والجبن غير المبسترة، لاحتوائها على ميكروب الليستريا، الذي يؤدي إلى الإجهاض، والمقصود بالألبان غير المبسترة أي الحليب السائل والمتاح لدى اللبان»، بحسب حديث الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، قائلًا لـ«الوطن»: «اللبن السايب، مش كويس خالص للمرأة الحامل، لأنه في بكتيريا وجراثيم، ممكن تؤدي إلى الإجهاض».

طريقة القضاء على ميكروب «الليستريا»

يمكن تسخين الحليب للقضاء على ميكروب «الليستريا»، وبذلك يصبح صالحاً للتناول، إلا أن الجبن مثل القريش والأنواع الأخرى، التي تأتي من اللبان، أو من السيدات التي تعدها في المنزل ثم تبيعها، لا تصلح للتسخين، لذا لا يفضل تناولها من قبل المرأة الحامل: «الجبنة مش بتتسخن، ديه مينفعش ناكلها، لو جاية من أماكن أو معامل جبنة غير مبسترة».

مسارات آمنة لتناول الجبن القريش

يمكن للمرأة الحامل تناول الجبن القريش والأنواع الأخرى، بشرط أن تكون من المصانع الكبيرة، التي تعتمد على البسترة والتعبئة والتغليف الجيد، لأنها تستخدم طريقة للقضاء على ميكروب «الليستريا»، وتصبح آمنة للفئات جميعها خاصة المرأة الحامل: «مينفعش الحامل تاكل جبنة قريش، من الستات اللي بتبيعها في الشارع، عشان إجراءات السلامة والأمان».

ميكروب «الليستريا» ينمو في الثلاجة

ينمو ميكروب «الليستريا» في الثلاجة، لذا فإن حفظ الألبان والجبن غير المبسترة، بدرجات حرارة منخفضة، لا يعمل على قتلها، بل يزيد نموها، الأمر الذي يسبب مخاطر صحية جسيمة على الحامل تصل إلى الإجهاض.