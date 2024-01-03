وفاة سيدة بعد تناول المهدئات.. هذا ما حدث لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، تسببت المهدئات التي كانت تتناولها أمريكية، تعيش في بريطانيا، لمدة أربع سنوات، في إنهاء حياتها.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، أصدر الطبيب الشرعي في المملكة المتحدة، تحذيرًا بعد وفاة محامية "موهوبة للغاية" بسبب تناول مجموعة من الأدوية الموصوفة، والتي اشترتها من مواقع غير مشروعة عبر الإنترنت.

ولمدة أربع سنوات قبل وفاتها، كانت المحامية البريطانية، كيمبرلي ليو، تشتري المهدئات بشكل متكرر عبر الإنترنت، حسبما ورد في تحقيق أجرته السلطات.

السيدة البالغة من العمر 40 عاما، أصبحت مدمنة على الحبوب المنومة ومسكنات الألم.

ولكن بينما كان طبيبها يصف لها بعض الأدوية، كانت خريجة كلية الحقوق بجامعة هارفارد تبحث بانتظام عن أدوية أخرى عبر الإنترنت.

وفي فبراير 2023، وجدها زوجها فاقدة للوعي في منزلها بلندن، وتم إعلان وفاتها بسبب "سمية المخدرات المختلطة".

وحذر مساعد الطبيب الشرعي، إيان بوتر، من مخاطر المواقع غير الخاضعة للتنظيم التي استعانت ليو بها، والتي تسببت في وفاتها

وفي تقريره عن الوقاية من الوفيات المستقبلية، قام بتنقيح أسماء الأدوية والمواقع الإلكترونية التي دخلت إليها، لكنه حذر من أنهم يعرضون العملاء المحتملين "لخطر جسيم".

وقال: "كشفت الأدلة أنه منذ عام 2019 على الأقل، كانت كيمبرلي ليو تصل بانتظام إلى مواقع الويب التي تهدف على وجه التحديد إلى بيع الأدوية التي تستلزم وصفة طبية فقط (في الغالب الأدوية ذات التأثير المهدئ) والتي تسمح بتكرار الطلبات في نفس اليوم ولا تتطلب وصفة طبية". .

وأضاف: "على الرغم من اختلاف العناوين، يبدو أن بعض مواقع الويب يتم تشغيلها من قبل نفس الشركة و/أو الفرد، حيث كان الطلب باستخدام رقم واتساب متطابق مسموحًا به أيضًا، وتضمنت المراسلات الواردة من مواقع الويب، بعد تقديم الطلب، رسائل تشير إلى أن المشغل (المشغلين) كان يعلم أن إمداده بمثل هذه الأدوية من المرجح أن يثير الشكوك التنظيمية".

"على سبيل المثال، تضمنت الرسائل المستلمة في رسائل البريد الإلكتروني بعد تقديم الطلب ما يلي: "هذا لإبلاغك بأن استخدام اسم "أقراص النوم" أثناء الدفع في البنوك محظور." يرجى عدم استخدام اسم العلامة التجارية لأنه قد يكون ضارًا بالنسبة لنا، لا تذكر المنتج أو موقع الويب عند إجراء الدفع".

"القلق هنا هو أن هذه المواقع، وربما مواقع الويب الأخرى المماثلة، لا تعمل فقط دون تنظيم، ولكن يبدو أنها تستغل الأفراد الضعفاء بالفعل من خلال تسهيل التغذية غير المرئية تقريبًا لإدمان الأدوية الخطيرة، ما يعرض هؤلاء الأفراد لخطر جسيم."

وقال السيد بوتر، إن المواقع الإلكترونية يمكن أن تساعد في محاولات الانتحار، "أعتقد أنه ينبغي النظر في تأثير توفر مثل هذه المواقع على السكان بشكل عام، إلى جانب المخاطر المتزايدة بشكل كبير لأولئك الذين أصبحوا مدمنين على مثل هذه الأدوية".

"أعتقد أيضًا أنه يجب النظر في ما إذا كان من الممكن اتخاذ الإجراءات لتقييد الوصول إلى هذه المواقع أو توفرها."

قيل في التحقيق الشهر الماضي أن الدكتورة ليو، وهي أمريكية حصلت على درجة الدكتوراه، من الكلية الجامعية بلندن - أصبحت مدمنة على الأقراص المنومة والأدوية المسكنة للألم والأدوية الأخرى "ذات التأثير المهدئ" في السنوات التي سبقت وفاتها.

وقال الطبيب الشرعي: "في 7 فبراير 2023، وجدها زوجها فاقدة للوعي في المنزل وتم استدعاء سيارة إسعاف، وتأكد المسعفون من وفاتها في المنزل، كشف تحليل السموم بعد الوفاة عن وجود العديد من الأدوية الموصوفة طبيًا في دم "ليو" وقت وفاتها".

وكشف: "بعض هذه الأدوية تم وصفها من قبل الطبيب، وكانت عند مستويات علاجية أو قريبة منها؛ في حين تم العثور على أدوية أخرى، لم يصفها لها الطبيب، بمستويات تشير إلى الاستخدام المفرط".

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