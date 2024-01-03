مشروب لن تتوقعه يخفض الكوليسترول ونسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تقدم بعض المشروبات العديد من الفوائد للجسم، لكن هناك مشروب ،قد لا يعرفه كثيرون، يمكن أن يخفض الكوليسترول ونسبة السكر في الدم.

بحسب موقع webmd، يمكن لمشروب خل التفاح أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وكذا نسبة السكر بالدم.

خل التفاح والكوليسترول

يمكن لخل التفاح أن يخفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، عند تناول ملعقة بعد الوجبات، كما أنه يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد.

خل التفاح ونسبة السكر في الدم

يمكن لتناول ملعقة كبيرة من خل التفاح بعد الوجبات، أن يخفض نسبة السكر في الدم، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المشروب لا يمكن أن يحل محل أدوية مرض السكري.

أضرار الإفراط

تناول كميات كبيرة من خل التفاح له تأثير سلبي، نظرا لأن الخل مادة شديدة الحمضية تسبب الغثيان وتهيج الحلق والتهاب المعدة.

كما أنه يتسبب في تقليل عنصر البوتاسيوم في الجسم، والذي بدوره يؤدي إلى تفاعل سلبي مع بعض الأدوية مثل الأنسولين ومدرات

البول.

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