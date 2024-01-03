«مكناش بنطيق بعض في الأول».. منى الشاذلي تتحدث عن قصة حبها مع زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نالت حب واحترام الجميع في الوسط الإعلامي، وأصبحت من أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي، ورغم شهرتها الواسعة ظلت حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، وبعد 25 سنة زواج تحدثت منى الشاذلي، عن تفاصيل حياتها الزوجية وقصة حبها من زوجها المنتج الكبير سمير يوسف، وبدايتها.

قصة حب منى الشاذلي وزوجها

كشفت منى الشاذلي خلال حديثها مع الإعلامي أنس بوخش، أنها التقت بزوجها الحالي لأول مرة في إيطاليا، وكانت علاقتهما في البداية سيئة ووصفتها بالغرابة: «لما قررت أسافر إيطاليا علشان أشتغل، قررت إني مقعش في الحب وأركز في شغلي ومستقبلي، لكن وقعت في الحب، وفي الأول لا كنت بطيقه ولا هو كان طايقني، وكنا بنضطر ننزل مع صحابنا علشان مش بنطيق بعض لحد ما بقينا عايزين نقعد لوحدنا وقد كان».

مر على زواج منى الشاذلي 25 عاما، إذ وصفت زوجها بكلمات تحمل كل معاني الحب والتقدير، قائلة: «أنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض، وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجة، وهو مش رومانسي.. هو حنون ورجل عائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل من الاختلاف بينا».

علاقة منى الشاذلي بوالدتها

وخلال اللقاء تحدثت أيضا، عن علاقتها بوالدتها التي كانت جزء كبير في تكوين شخصيتها القوية: «حياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفة جدًا، وأنا كنت طفلة وديعة وقوية»، مشيرة إلى أنها نشأت في عائلة من الطبقة المتوسطة: «أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إن الجوهر أهم من المظهر».