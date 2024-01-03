لتجنب 3 مخاطر صحية.. 5 فئات ممنوعة من الخروج وقت الشبورة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحديث عن تقلبات الطقس والظواهر الجوية المختلفة، من أبرز اهتمامات المواطنون بوجه عام، والأمهات بشكل خاص، إذ يخشين تعرض أطفالهن لنزلات البرد، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة، الذين يعدون الأكثر عُرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية المرتبطة بالشتاء، والتقلبات الجوية المستمرة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، حذرت هيئة الأرصاد من عدم الاستقرار في الأحوال الجويّة، إذ تنخفض درجة الحرارة في 4 مدن أقل من 10 درجات مئوية ليلًا، فضلًا عن الظواهر الجوية المختلفة التي تضرب البلدان في عدة محافظات، منها الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب.

ومع تصاعد التحذيرات تبدأ التساؤلات حول الفئات الممنوع خروجها في الطقس السيئ، وكيفية حمايتها من الأمراض المتعلقة بالتقلبات الجوية.

فئات ممنوعة من الخروج خلال حدوث الظاهرة

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن»، من خروج بعض الفئات خلال الشبورة المائية والتقلبات الجوية، التي جاءت على النحو التالي:

- الأطفال.

- كبار السن.

- مرضى الحساسية.

- أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة الأمراض المناعية.

- مرضى الربو والروماتيزم والتهاب الشعب الهوائية.

وأشار «الحداد»، إلى أن خروج هذه الفئات خلال فترة الشبورة الكثيفة قد يعرضهم لانخفاض مستويات الأكسجين في مجرى الدم، وضرر بالغ على الرئة، فضلًا عن الأمراض التنفسية والإصابة بالفيروسات.

وقدم عدة نصائح للتعامل مع الشبورة والتقلبات الجوية، جاءت على النحو التالي:

- عدم الخروج في هذه الأوقات.

- غسل اليدين بشكل متكرر.

- ضرورة استخدام مناديل ورقية عند العطس أو السعال.

- استخدام البخاخات، وقطرات محلول ملحي لتخفيف احتقان الأنف.

- تناول علاج للسعال لمواجهة التهاب الحلق.

- تناول المشروبات والأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات للحفاظ على الصحة.

- ارتداء الكمامة في هذه الأوقات.

- الحصول على مصل الإنفلونزا.