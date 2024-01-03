علامة تظهر في الحمام قد تكشف الإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان الأمعاء يمكن أن يصيب الشباب مثل الكبار تماما، وفقًا لطبيب الجهاز الهضمي، البريطاني جوزيف سلهب.

وشدد الدكتور سلهب مخاطبًا متابعيه البالغ عددهم 1.3 مليون على تطبيق "تيك توك": "أنت بحاجة إلى محاولة التعرف على العلامات التحذيرية لسرطان القولون "اسم آخر للأمعاء" للتأكد من أنك تتحدث مع طبيب حول المرض".

ونصح سلهب بملاحظة شكل البراز، قائلا: "إذا لاحظت أن برازك أيضًا أخف من المعتاد، فهذا أيضًا أمر يحتاج إلى فحص"، بحسب صحسفة إكسبريس البريطانية.

يمكن أيضًا أن تكون الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد علامة على سرطان القولون، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، بالإضافة إلى وجود دم في برازك، والذي قد يبدو أحمر أو أسود، ونزيفًا من مؤخرتك، والشعور وكأنك بحاجة إلى التبرز، حتى لو لقد ذهبت للتو إلى المرحاض.

لا ترتبط جميع أعراض سرطان الأمعاء بالبراز، تسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضًا الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها:

ألم في البطن

الانتفاخ

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب الشديد دون سبب

إذا كان لديك أي أعراض لسرطان الأمعاء لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، اذهب إلى طبيب فورا.

وإذا كان برازك أسود أو أحمر داكن أو كنت تعاني من إسهال دموي، فاطلب موعدًا عاجلا مع طبيب.

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