أضرار خطيرة لتسخين العيش بعد تخزينه في الفريزر.. اعرفي الطريقة الصحيحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفضل كثير من ربات المنزل تخزين كميات كبيرة من الخبز داخل الفريزر أو الثلاجة، وإخراجه عند الحاجة إليه في وجبة الإفطار أو العشاء، بالتالي فور خروجه يكون مجمدا ويحتاج إلى تسخينه، إلا أن هناك كثير منهن يتبعن طرقا خاطئة في إعادة تسخين الخبز مرة أخرى، مما تشكل خطرا على الصحة.

ولكي تحافظ ربات البيوت على صحة أسرتهن، نوضح أبرز أضرار تناول الخبز بعد فترة من تخزينه في الفريزر، بالإضافة إلى أفضل طريقة لتسخينه وجعله يبدو كما لو كان طازجا من الفرن مباشرة.

أضرار تسخين العيش بعد تخزينه في الفريزر

يقول الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، في حديثه لـ«هن»، إنه يفضل شراء الخبز بالكمية التي سيتناولها الشخص على الفور، حتى لا يضطر إلى تخزينه، لما له من أضرار سلبية قد تسبب الأمراض على المدى البعيد، موضحا أن أهم تلك الأضرار ما يلي:

- إذا زادت مدة تخزيين العيش عن أكثر من 3 أيام، فإن النشا المتواجدة فيه يتحول إلى سكر، بالتالي يصاب الشخص بنزلات معوية حادة.

- عندما تبدأ ربة المنزل في تخزين العيش بالفريزر، ثم تخرجه لتسخنه فإنه يسبب ضررا على الصحة، خاصة إذا لم تتبع الطرق الصحيحة، لأن خلال تلك الفترة تتفاعل الأكياس البلاستيكية مع الخبز، مما تؤدي إلى إصابة الجسم بالالتهابات الشديدة.

- الاستمرار في تسخين الخبز بطريقة خاطئة بعد إخراجه مجمداً من الفريزر، يعمل على زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

الطريقة الصحيحة لتسخين العيش المجمد

أوضحت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، لـ«هن»، أن كثير من ربات المنزل يتبعن طرق غير صحيحة عند تسخين الخبز، أشهرها وضعه على حرارة النار مباشرة، وهو ما يطلق عليه «العيش المقمر»، موضحة أن له مخاطر كبيرة على صحة الجسم، مستعرضة الطرق المفترض اتباعها عند إعادة تسخين العيش المجمد:

أولا: ابدئي بإخراج الخبز من الفريزر أو الثلاجة، واتركيه حتى يذوب كليا.

ثانيا: ضعي الخبز المجمد في الفرن أولا قبل تسخينه مباشرة على النار.

ثالثا: في حالة لم يكن لدى ربة المنزل القدرة على وضع الخبز في الفرن، فإنه يمكن تسخينه على النار ولكن بطريقة معينة، وهي وضعه على طبق مثل الطاسة، لعدم تعرض أطرافه للحرق.