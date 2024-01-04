حقنة لفقدان الوزن كادت تنهي حياة عروس- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة بريطانية تدعى "فيكي رايان" إنها أصيبت بمرض شديد بسبب تناول حقنة لفقدان الوزن اشترتها عبر الإنترنت.

كانت البالغة من العمر 38 عامًا، مصممة أنها تبدو نحيفة أثناء ارتداء فستان زفافها، ولكن في غضون ساعة من حقن نفسها، بدأت تتقيأ بشدة وذهبت إلى المستشفى.

قالت: "لم أستطع الذهاب إلى المرحاض للتبول، وشعرت وكأنني سأموت"، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أوضحت فيكي إنها لم تكن تعاني من زيادة الوزن بشكل خطير إطلاقا، ولكنها أرادت إزالة القليل من الدهون من أجل ظهورها بشكل أنيق وهي ترتدي فستان الزفاف.

وأعطت لنفسها حقنة لكنها لم تشعر بأي آثار، فقامت بزيادة الجرعة، وفي المساء، ذهبت إلى منزل والدتها وبدأت تشعر بالمرض.

وفي المستشفى، أخبرتها الممرضة أن حالتها مستقرة، وأنها ستحتاج إلى رعاية منزلية.

وبعد مرور أكثر من 20 يومًا، توقفت عن التقيؤ ولكنها ما زالت تشعر بالإعياء.

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