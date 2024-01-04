"أغرب ريجيم".. هل يساعدك "دايت الثلج" على خسارة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتعدد الأنظمة الغذائية التي قد يساعد بعضها على تحقيق هدف إنقاص الوزن الزائد بطريقة فعالة، لكن ماذا نعرف عن "ريجيم أو دايت الثلج"؟

بحسب موقع boldsky، فإن دايت الثلج من أغرب طرق إنقاص الوزن، فالهدف منه إضافة مكعب أو اثنين من مكعبات الثلج في كوب من الماء ثم شرب الماء المثلج.

وعلى يد الدكتور بريان وينر، طبيب الجهاز الهضمي الأمريكي، ظهرت حمية الثلج لإنقاص الوزن، والتي تتضمن تناول مكعبات الثلج بكميات كبيرة (لتر واحد على الأقل يوميا) ما يساعد الشخص على فقدان بعض الوزن.

ويدعم دايت الثلج استهلاك التوابل والفلفل الحار أو إضافة نكهة إلى الأطعمة الخاصة بك للمساعدة في تحفيز الشهية ونشاط الدهون البنية الجيدة في الجسم والتي تساعد على حرق السعرات الحرارية، مع دمج نظام غذائي صحي حتى لا تعاني من سوء التغذية.

3 طرق لتطبيق دايت الثلج

يمكنك إضافة مكعبات الثلج إلى الشاي المثلج "الآيس تي"، فدمج الكافيين مع الثلج يمكن أن يعزز فقدان الوزن.

مضغ مكعبا أو اثنين من مكعبات الثلج لن يساعد ذلك في التخلص من بعض الوزن الزائد فحسب، بل سيساعد أيضا في الحد من تناول الطعام.

إضافة مكعبات الثلج إلى كوب الماء الخاص بك عند شرب الماء، قد يساعد في فقدان الوزن.

"ريجيم الثلج".. هل ينقص الوزن الزائد؟

تناول مكعبات الثلج يمكن أن يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون، لأن الجسم يحتاج إلى الكثير من الطاقة لإذابة الثلج، أي أنه من خلال حرق كمية كبيرة من الطاقة في هذه العملية.

يتم أيضا تقليل محتوى الدهون في الجسم، وبالتالي فإن تناول كميات كبيرة من مكعبات الثلج يسبب الشبعن فتناول لتر واحد من مكعبات الثلج يحرق حوالي 160 سعرة حرارية.

حمية الثلج تعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض الأساسي عند تناول لتر واحد من مكعبات الثلج الباردة، سيطلب من جسمك حرق الطاقة لتدفئة الثلج لتصبح مساوية لدرجة حرارة جسمك، لذلك فإن اتباع ريجيم الثلج يمكن أن يساعد في إنقاص ما لا يقل عن كيلوجرام واحد شهريا.

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