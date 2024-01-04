طريقة عمل البط بالبرتقال بمقادير سهلة وبسيطة.. «متحتاريش في وصفات الغدا»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البط بالبرتقال من الوصفات الفرنسية الكلاسيكية، إلا أنها نالت شهرة واسعة بالمطبخ المصري، في الفترة الأخيرة، بسبب مذاقها الجيد، المختلف عن وصفات البط التقليدية، سواء المسلوق أو المشوي في الفرن.

طريقة عمل البط بالبرتقال

مقادير البط بالبرتقال على طريقة الشيف أميرة شنب، برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «CBC sofra»:

بطة.

أعشاب مجففة مثل الزعتر والروزماري.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشورة، ويمكن الاستغناء عنها، لكنها تعطي مذاقًا مميزًا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ثمرة برتقال مقطعة بالنصف، أو مقطعة 4 أجزاء.

بشر برتقال «الطبقة الصفراء فقط والابتعاد تمامًا عن الطبقة البيضاء، حتى لا تعطي مرارة للوصفة».

8 فصوص ثوم صحيح أو مقطع شرائح.

عيدان كرفس مقطع قطع، ويمكن الاستغناء عنه.

صويا صوص.

زنجبيل مطحون أو فريش.

3 حبات من الجزر مقطعة مكعبات وسط.

عود من القرفة.

ورق لورا.

بطاطس مكعبات وسط ويمكن الاستغناء عنها.

لتر مرقة.

2 ملعقة كبيرة دقيق أو نشا.

كيس حراري كبير لتسوية البطة.

طريقة تحضير بط البرتقال للشيف أميرة شنب:

توضع البطة في مقلاة ساخنة على النار، مع إضافة القليل من الزيت أو الزبدة، وملح وفلفل وروزماري وجوزة الطيب، وعندما تأخذ اللون الذهبي، يضاف الزنجبيل واللورا والقرفة والصويا صوص ويقلب جيدًا، ثم يوضع في كيس حراري، ويضاف بعض أنواع الخضراوات المفضلة، مثل البطاطس والجزر والكرفس والثوم والكرفس والبرتقال، تُوضَع البطة في الفرن حتى تنضج.

في أثناء تسوية البطة يُجَهَّز الصوص بإضافة النشا المذاب في الماء في المقلاة مكان تشويح البط، ويضاف له القليل من الماء والمرقة حتى يقصر تماما، ويقدم مع البطة.