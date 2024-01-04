ما أسباب نزيف اللثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال مركز "كاري" لطب الأسنان بمدينة كولونيا الألمانية إن نزيف اللثة له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز أن نزيف اللثة قد يرجع إلى سوء العناية بالفم والأسنان، مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا، التي تتسبب في التهاب اللثة.

كما قد يرجع نزيف اللثة إلى نقص فيتامين C أو اضطرابات هرمونية أو التدخين أو التوتر النفسي أو داء السكري.

التهاب دواعم السن

وأضاف المركز أنه ينبغي استشارة الطبيب إذا استمر نزيف اللثة على الرغم من العناية الجيدة بالفم والأسنان، لا سيما إذا امتد الالتهاب إلى نطاقات أخرى من دواعم الأسنان، وهو ما يعرف بالتهاب دواعم السن، والذي قد يؤدي في حال عدم علاجه إلى تخلخل الأسنان وسقوطها وانحسار عظام الفك.

كما قد تصل الجراثيم إلى مجرى الدم وتتسبب في حدوث ترسبات في الأوعية الدموية وترفع خطر الإصابة بأزمة قلبية.