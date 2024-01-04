دعاء الأم لأبنائها بصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة.. ردديه باستمرار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص الأمهات بصفة مستمرة على الدعاء لأبنائها، بالصلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقها الله طاعتهم وبرهم، ويفتح لهم أبواب الخير، ويبعد عنهم كل شر، لذا هناك بعض الأدعية التي يجب على الأم ترديدها، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

من أفضل صيغ دعاء الأم لأبنائها بصلاح الأحوال، اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم.

أدعية الأم لأبنائها بصلاح الأحوال

اللهم اجعلهم لي قرة أعيُن واجعلهم للمتقين إماماً.

اللهم يا معلّم موسى علمهم، ويا مفهّم سليمان فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتهم.

اللهم علّمهم ما جهلوا وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مُجيب.

اللهم أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن.

اللهم اجعلهم مهتدين غير ضالين.

اللهم متّعني ببرهم في حياتي، وأسعدني بدعائهم بعد مماتي.

اللهم فرّح بهم نبيك المختار واهدهم لما تحبه يا غفّار.

اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك.

اللهم جنّبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم جنّبهم رفقاء السوء.

ربّ ارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ ابعد عنهم أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان.

ربّ متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

دعاء طاعة الأبناء

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.

اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن.

اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورا لأبصارهم.