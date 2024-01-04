طريقة تحضير فطائر البطاطس بمكونات بسيطة.. لـ«فطار غير تقليدي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد فطائر البطاطس من الوصفات اللذيذة، التي يمكن تحضيرها على الفطور، كنوع من التجديد عن الوصفات التقليدية، بالإضافة إلى فوائدها الكبيرة، لاحتوائها على البيض والجبن والزبادي، وتقدم «هن» في السطور التالية، طريقة سهلة لتحضيرها.

مقادير فطائر البطاطس للشيف توتا مراد

كيلو من البطاطس المسلوقة.

2 حبة جزر كبيرة مبشورة أو 4 حبات جزر بحجم صغير.

400 جرام جبنه شيدر مبشورة، ويمكن استخدام أي نوع من الجبن.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقدونس مفروم.

زيت للقلي.

خليط التغليف:

2 بيضة.

2 كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

2 علبة زبادي.

كوب ماء.

طريقة تحضير فطائر البطاطس، للشيف توتا مراد

تأتي الخطوة الأولى بتحويل البطاطس إلى بيوريه ناعم «مهروسة»، ويمكن إضافة قطعة من الزبدة إليها، حتى تصبح بطعم أغنى.

أما الخطوة الثانية بإضافة المكونات الأخرى، إلى البطاطس البيوريه أو «المهروسىة»، وهي 2 حبة جزر كبيرة مبشورة، والجبنه الشيدر المبشورة، والقليل من الملح والفلفل الأسود، وبقدونس مفروم ويتم خلط هذه المكونات جيدًا، حتى تتحول إلى عجينة سهلة التشكيل، ويتم تشكيلها إلى أقراص مثل البرجر، أو كرات أو أصابع متوسطة السمك، وتترك الثلاجة من نصف ساعة إلى ساعة، أو بالفريزر لمدة 10 دقائق، حتى تتماسك ويسهل التعامل معها.

الخطوة الثالثة بتحضير خليط التغليف، المكون من الدقيق والبيض والزبادي والقليل من الملح والفلفل الأسود، وتخلط هذه مكونات التغليف، وتغمر الأقراص في خليط التغليف، وتقلى في زيت ساخن على درجة حرارة متوسطة، حتى تأخذ اللون الذهبي.