"ديوسمين".. يحسن التعافي من استبدال الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت تجربة أن مكمل "ديوسمين" يساعد المرضى على التعافي من عملية استبدال الركبة، حيث نجح في تقليل التورم والألم المصاحب للجراحة.

ووفقًا لما جاء في "هيلث داي"، لم يُوَافَق على المكمل بوصفة طبية في الولايات المتحدة أو أوروبا، لكن الباحثين الصينيين يقولون إن التجربة تظهر أنه يمكن تحمله جيداً.

كما يستخدم الديوسمين لتقليل التورّم في أطراف المرضى الذين يعانون اضطرابات الأوعية الدموية، وأُجْرِيَت الدراسة في جامعة سيتشوان بالصين، ونظر الباحثون في حالة 330 مريضاً خضعوا لاستبدال الركبة بالكامل في 13 مستشفى تابعة للجامعة.

وصُنِّفَت إلى مجموعة علاجية تلقت دورة من الديوسمين لمدة 14 يوماً بعد الجراحة، أو إلى مجموعة مراقبة لم تتلقّ أي علاج. وتلقت المجموعتان مسكنات الألم القياسية.

وقاس الباحثون التورم في مناطق محددة 4 مرات بعد الجراحة، ومقارنتها بين المجموعتين. كما تُتُبِّعَت درجات الألم ووظيفة الركبة ومعدلات المضاعفات ومستويات الالتهاب في الدم.

وتوصل البحث أن الذين تناولوا الديوسمين انخفض لديهم التورّم في الركبة والساق والفخذ لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الجراحة. وارتبط ذلك بانخفاض درجات الألم عند تحريك الركبة.

بشرط أن درجات الألم في أثناء الراحة واستعادة وظيفة الركبة وعلامات الالتهاب كانت متشابهة بين المجموعتين.

يذكر أن، الباحثون قالوا إن النتائج تقدم دليلاً أولياً على أن الديوسمين علاج آمن وفعال للتورم والألم بعد استبدال الركبة.